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SPCX: AXS SPAC and New Issue ETF

138.74 USD 5.63 (4.23%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPCX за сегодня изменился на 4.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 130.17, а максимальная — 139.24.

Следите за динамикой AXS SPAC and New Issue ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPCX сегодня?

AXS SPAC and New Issue ETF (SPCX) сегодня оценивается на уровне 138.74. Инструмент торгуется в пределах 130.17 - 139.24, вчерашнее закрытие составило 133.11, а торговый объем достиг 312020. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPCX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AXS SPAC and New Issue ETF?

AXS SPAC and New Issue ETF в настоящее время оценивается в 138.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.51% и USD. Отслеживайте движения SPCX на графике в реальном времени.

Как купить акции SPCX?

Вы можете купить акции AXS SPAC and New Issue ETF (SPCX) по текущей цене 138.74. Ордера обычно размещаются около 138.74 или 139.04, тогда как 312020 и 2.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPCX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPCX?

Инвестирование в AXS SPAC and New Issue ETF предполагает учет годового диапазона 104.83 - 225.64 и текущей цены 138.74. Многие сравнивают 30.36% и -7.51% перед размещением ордеров на 138.74 или 139.04. Изучайте ежедневные изменения цены SPCX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AXS SPAC and New Issue ETF?

Самая высокая цена AXS SPAC and New Issue ETF (SPCX) за последний год составила 225.64. Акции заметно колебались в пределах 104.83 - 225.64, сравнение с 133.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AXS SPAC and New Issue ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AXS SPAC and New Issue ETF?

Самая низкая цена AXS SPAC and New Issue ETF (SPCX) за год составила 104.83. Сравнение с текущими 138.74 и 104.83 - 225.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPCX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPCX?

В прошлом AXS SPAC and New Issue ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 133.11 и -7.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
130.17 139.24
Годовой диапазон
104.83 225.64
Предыдущее закрытие
133.11
Open
134.97
Bid
138.74
Ask
139.04
Low
130.17
High
139.24
Объем
312.020 K
Дневное изменение
4.23%
Месячное изменение
30.36%
6-месячное изменение
-7.51%
Годовое изменение
-7.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%