SPCX: AXS SPAC and New Issue ETF
今日SPCX汇率已更改-3.93%。当日，交易品种以低点130.50和高点139.98进行交易。
关注AXS SPAC and New Issue ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SPCX股票今天的价格是多少？
AXS SPAC and New Issue ETF股票今天的定价为133.29。它在130.50 - 139.98范围内交易，昨天的收盘价为138.74，交易量达到224617。SPCX的实时价格图表显示了这些更新。
AXS SPAC and New Issue ETF股票是否支付股息？
AXS SPAC and New Issue ETF目前的价值为133.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.14%和USD。实时查看图表以跟踪SPCX走势。
如何购买SPCX股票？
您可以以133.29的当前价格购买AXS SPAC and New Issue ETF股票。订单通常设置在133.29或133.59附近，而224617和-3.87%显示市场活动。立即关注SPCX的实时图表更新。
如何投资SPCX股票？
投资AXS SPAC and New Issue ETF需要考虑年度范围104.83 - 225.64和当前价格133.29。许多人在以133.29或133.59下订单之前，会比较25.24%和。实时查看SPCX价格图表，了解每日变化。
AXS SPAC and New Issue ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AXS SPAC and New Issue ETF的最高价格是225.64。在104.83 - 225.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AXS SPAC and New Issue ETF的绩效。
AXS SPAC and New Issue ETF股票的最低价格是多少？
AXS SPAC and New Issue ETF（SPCX）的最低价格为104.83。将其与当前的133.29和104.83 - 225.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPCX股票是什么时候拆分的？
AXS SPAC and New Issue ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、138.74和-11.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 138.74
- 开盘价
- 138.65
- 卖价
- 133.29
- 买价
- 133.59
- 最低价
- 130.50
- 最高价
- 139.98
- 交易量
- 224.617 K
- 日变化
- -3.93%
- 月变化
- 25.24%
- 6个月变化
- -11.14%
- 年变化
- -11.14%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%