报价部分
货币 / SPCX
回到股票

SPCX: AXS SPAC and New Issue ETF

133.29 USD 5.45 (3.93%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPCX汇率已更改-3.93%。当日，交易品种以低点130.50和高点139.98进行交易。

关注AXS SPAC and New Issue ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPCX新闻

常见问题解答

SPCX股票今天的价格是多少？

AXS SPAC and New Issue ETF股票今天的定价为133.29。它在130.50 - 139.98范围内交易，昨天的收盘价为138.74，交易量达到224617。SPCX的实时价格图表显示了这些更新。

AXS SPAC and New Issue ETF股票是否支付股息？

AXS SPAC and New Issue ETF目前的价值为133.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.14%和USD。实时查看图表以跟踪SPCX走势。

如何购买SPCX股票？

您可以以133.29的当前价格购买AXS SPAC and New Issue ETF股票。订单通常设置在133.29或133.59附近，而224617和-3.87%显示市场活动。立即关注SPCX的实时图表更新。

如何投资SPCX股票？

投资AXS SPAC and New Issue ETF需要考虑年度范围104.83 - 225.64和当前价格133.29。许多人在以133.29或133.59下订单之前，会比较25.24%和。实时查看SPCX价格图表，了解每日变化。

AXS SPAC and New Issue ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AXS SPAC and New Issue ETF的最高价格是225.64。在104.83 - 225.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AXS SPAC and New Issue ETF的绩效。

AXS SPAC and New Issue ETF股票的最低价格是多少？

AXS SPAC and New Issue ETF（SPCX）的最低价格为104.83。将其与当前的133.29和104.83 - 225.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPCX股票是什么时候拆分的？

AXS SPAC and New Issue ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、138.74和-11.14%中可见。

日范围
130.50 139.98
年范围
104.83 225.64
前一天收盘价
138.74
开盘价
138.65
卖价
133.29
买价
133.59
最低价
130.50
最高价
139.98
交易量
224.617 K
日变化
-3.93%
月变化
25.24%
6个月变化
-11.14%
年变化
-11.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%