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SPCT: Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF

28.22 USD 0.08 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPCT за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.17, а максимальная — 28.23.

Следите за динамикой Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPCT сегодня?

Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF (SPCT) сегодня оценивается на уровне 28.22. Инструмент торгуется в пределах 28.17 - 28.23, вчерашнее закрытие составило 28.30, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF?

Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF в настоящее время оценивается в 28.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.61% и USD. Отслеживайте движения SPCT на графике в реальном времени.

Как купить акции SPCT?

Вы можете купить акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF (SPCT) по текущей цене 28.22. Ордера обычно размещаются около 28.22 или 28.52, тогда как 7 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPCT?

Инвестирование в Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF предполагает учет годового диапазона 25.06 - 28.40 и текущей цены 28.22. Многие сравнивают 0.11% и 1.66% перед размещением ордеров на 28.22 или 28.52. Изучайте ежедневные изменения цены SPCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF?

Самая высокая цена Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF (SPCT) за последний год составила 28.40. Акции заметно колебались в пределах 25.06 - 28.40, сравнение с 28.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF?

Самая низкая цена Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF (SPCT) за год составила 25.06. Сравнение с текущими 28.22 и 25.06 - 28.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPCT?

В прошлом Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.30 и 12.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.17 28.23
Годовой диапазон
25.06 28.40
Предыдущее закрытие
28.30
Open
28.23
Bid
28.22
Ask
28.52
Low
28.17
High
28.23
Объем
7
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
0.11%
6-месячное изменение
1.66%
Годовое изменение
12.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%