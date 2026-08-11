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SPCT: Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF
Курс SPCT за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.17, а максимальная — 28.23.
Следите за динамикой Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPCT сегодня?
Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF (SPCT) сегодня оценивается на уровне 28.22. Инструмент торгуется в пределах 28.17 - 28.23, вчерашнее закрытие составило 28.30, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF?
Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF в настоящее время оценивается в 28.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.61% и USD. Отслеживайте движения SPCT на графике в реальном времени.
Как купить акции SPCT?
Вы можете купить акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF (SPCT) по текущей цене 28.22. Ордера обычно размещаются около 28.22 или 28.52, тогда как 7 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPCT?
Инвестирование в Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF предполагает учет годового диапазона 25.06 - 28.40 и текущей цены 28.22. Многие сравнивают 0.11% и 1.66% перед размещением ордеров на 28.22 или 28.52. Изучайте ежедневные изменения цены SPCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF?
Самая высокая цена Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF (SPCT) за последний год составила 28.40. Акции заметно колебались в пределах 25.06 - 28.40, сравнение с 28.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF?
Самая низкая цена Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF (SPCT) за год составила 25.06. Сравнение с текущими 28.22 и 25.06 - 28.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPCT?
В прошлом Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.30 и 12.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.30
- Open
- 28.23
- Bid
- 28.22
- Ask
- 28.52
- Low
- 28.17
- High
- 28.23
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 0.11%
- 6-месячное изменение
- 1.66%
- Годовое изменение
- 12.61%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%