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SPCT: Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF

28.21 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPCT汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点28.18和高点28.22进行交易。

关注Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SPCT股票今天的价格是多少？

Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF股票今天的定价为28.21。它在28.18 - 28.22范围内交易，昨天的收盘价为28.22，交易量达到6。SPCT的实时价格图表显示了这些更新。

Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF股票是否支付股息？

Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF目前的价值为28.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.57%和USD。实时查看图表以跟踪SPCT走势。

如何购买SPCT股票？

您可以以28.21的当前价格购买Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF股票。订单通常设置在28.21或28.51附近，而6和-0.04%显示市场活动。立即关注SPCT的实时图表更新。

如何投资SPCT股票？

投资Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF需要考虑年度范围25.06 - 28.40和当前价格28.21。许多人在以28.21或28.51下订单之前，会比较0.07%和。实时查看SPCT价格图表，了解每日变化。

Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF的最高价格是28.40。在25.06 - 28.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF的绩效。

Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF股票的最低价格是多少？

Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF（SPCT）的最低价格为25.06。将其与当前的28.21和25.06 - 28.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPCT股票是什么时候拆分的？

Two Roads Shared Trust - Liberty One Spectrum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.22和12.57%中可见。

日范围
28.18 28.22
年范围
25.06 28.40
前一天收盘价
28.22
开盘价
28.22
卖价
28.21
买价
28.51
最低价
28.18
最高价
28.22
交易量
6
日变化
-0.04%
月变化
0.07%
6个月变化
1.62%
年变化
12.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%