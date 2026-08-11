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SPBX: AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
Курс SPBX за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.72, а максимальная — 29.82.
Следите за динамикой AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPBX сегодня?
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) сегодня оценивается на уровне 29.72. Инструмент торгуется в пределах 29.72 - 29.82, вчерашнее закрытие составило 29.74, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPBX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF?
AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF в настоящее время оценивается в 29.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.53% и USD. Отслеживайте движения SPBX на графике в реальном времени.
Как купить акции SPBX?
Вы можете купить акции AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) по текущей цене 29.72. Ордера обычно размещаются около 29.72 или 30.02, тогда как 12 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPBX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPBX?
Инвестирование в AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 26.61 - 33.67 и текущей цены 29.72. Многие сравнивают 0.92% и 7.49% перед размещением ордеров на 29.72 или 30.02. Изучайте ежедневные изменения цены SPBX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF?
Самая высокая цена AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) за последний год составила 33.67. Акции заметно колебались в пределах 26.61 - 33.67, сравнение с 29.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF?
Самая низкая цена AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) за год составила 26.61. Сравнение с текущими 29.72 и 26.61 - 33.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPBX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPBX?
В прошлом AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.74 и 7.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.74
- Open
- 29.73
- Bid
- 29.72
- Ask
- 30.02
- Low
- 29.72
- High
- 29.82
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 0.92%
- 6-месячное изменение
- 7.49%
- Годовое изменение
- 7.53%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%