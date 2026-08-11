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SPBX: AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF

29.72 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPBX за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.72, а максимальная — 29.82.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPBX сегодня?

AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) сегодня оценивается на уровне 29.72. Инструмент торгуется в пределах 29.72 - 29.82, вчерашнее закрытие составило 29.74, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPBX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF?

AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF в настоящее время оценивается в 29.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.53% и USD. Отслеживайте движения SPBX на графике в реальном времени.

Как купить акции SPBX?

Вы можете купить акции AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) по текущей цене 29.72. Ордера обычно размещаются около 29.72 или 30.02, тогда как 12 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPBX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPBX?

Инвестирование в AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 26.61 - 33.67 и текущей цены 29.72. Многие сравнивают 0.92% и 7.49% перед размещением ордеров на 29.72 или 30.02. Изучайте ежедневные изменения цены SPBX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF?

Самая высокая цена AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) за последний год составила 33.67. Акции заметно колебались в пределах 26.61 - 33.67, сравнение с 29.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF?

Самая низкая цена AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) за год составила 26.61. Сравнение с текущими 29.72 и 26.61 - 33.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPBX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPBX?

В прошлом AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.74 и 7.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.72 29.82
Годовой диапазон
26.61 33.67
Предыдущее закрытие
29.74
Open
29.73
Bid
29.72
Ask
30.02
Low
29.72
High
29.82
Объем
12
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
0.92%
6-месячное изменение
7.49%
Годовое изменение
7.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%