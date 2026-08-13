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SPBX: AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF

29.80 USD 0.08 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPBX汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点29.70和高点29.80进行交易。

关注AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SPBX股票今天的价格是多少？

AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF股票今天的定价为29.80。它在29.70 - 29.80范围内交易，昨天的收盘价为29.72，交易量达到9。SPBX的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF股票是否支付股息？

AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF目前的价值为29.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.81%和USD。实时查看图表以跟踪SPBX走势。

如何购买SPBX股票？

您可以以29.80的当前价格购买AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF股票。订单通常设置在29.80或30.10附近，而9和0.24%显示市场活动。立即关注SPBX的实时图表更新。

如何投资SPBX股票？

投资AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF需要考虑年度范围26.61 - 33.67和当前价格29.80。许多人在以29.80或30.10下订单之前，会比较1.19%和。实时查看SPBX价格图表，了解每日变化。

AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF的最高价格是33.67。在26.61 - 33.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF的绩效。

AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF（SPBX）的最低价格为26.61。将其与当前的29.80和26.61 - 33.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPBX股票是什么时候拆分的？

AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.72和7.81%中可见。

日范围
29.70 29.80
年范围
26.61 33.67
前一天收盘价
29.72
开盘价
29.73
卖价
29.80
买价
30.10
最低价
29.70
最高价
29.80
交易量
9
日变化
0.27%
月变化
1.19%
6个月变化
7.78%
年变化
7.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%