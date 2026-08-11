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SPBW: AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
Курс SPBW за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.11, а максимальная — 29.21.
Следите за динамикой AllianzIM Buffer20 Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPBW сегодня?
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) сегодня оценивается на уровне 29.13. Инструмент торгуется в пределах 29.11 - 29.21, вчерашнее закрытие составило 29.12, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPBW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM Buffer20 Allocation ETF?
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF в настоящее время оценивается в 29.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.72% и USD. Отслеживайте движения SPBW на графике в реальном времени.
Как купить акции SPBW?
Вы можете купить акции AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) по текущей цене 29.13. Ордера обычно размещаются около 29.13 или 29.43, тогда как 12 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPBW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPBW?
Инвестирование в AllianzIM Buffer20 Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 26.92 - 29.21 и текущей цены 29.13. Многие сравнивают 0.38% и 5.62% перед размещением ордеров на 29.13 или 29.43. Изучайте ежедневные изменения цены SPBW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM Buffer20 Allocation ETF?
Самая высокая цена AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) за последний год составила 29.21. Акции заметно колебались в пределах 26.92 - 29.21, сравнение с 29.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM Buffer20 Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM Buffer20 Allocation ETF?
Самая низкая цена AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) за год составила 26.92. Сравнение с текущими 29.13 и 26.92 - 29.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPBW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPBW?
В прошлом AllianzIM Buffer20 Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.12 и 5.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.12
- Open
- 29.12
- Bid
- 29.13
- Ask
- 29.43
- Low
- 29.11
- High
- 29.21
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 0.38%
- 6-месячное изменение
- 5.62%
- Годовое изменение
- 5.72%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%