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SPBW: AllianzIM Buffer20 Allocation ETF

29.13 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPBW за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.11, а максимальная — 29.21.

Следите за динамикой AllianzIM Buffer20 Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPBW сегодня?

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) сегодня оценивается на уровне 29.13. Инструмент торгуется в пределах 29.11 - 29.21, вчерашнее закрытие составило 29.12, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPBW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM Buffer20 Allocation ETF?

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF в настоящее время оценивается в 29.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.72% и USD. Отслеживайте движения SPBW на графике в реальном времени.

Как купить акции SPBW?

Вы можете купить акции AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) по текущей цене 29.13. Ордера обычно размещаются около 29.13 или 29.43, тогда как 12 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPBW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPBW?

Инвестирование в AllianzIM Buffer20 Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 26.92 - 29.21 и текущей цены 29.13. Многие сравнивают 0.38% и 5.62% перед размещением ордеров на 29.13 или 29.43. Изучайте ежедневные изменения цены SPBW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM Buffer20 Allocation ETF?

Самая высокая цена AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) за последний год составила 29.21. Акции заметно колебались в пределах 26.92 - 29.21, сравнение с 29.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM Buffer20 Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM Buffer20 Allocation ETF?

Самая низкая цена AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) за год составила 26.92. Сравнение с текущими 29.13 и 26.92 - 29.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPBW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPBW?

В прошлом AllianzIM Buffer20 Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.12 и 5.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.11 29.21
Годовой диапазон
26.92 29.21
Предыдущее закрытие
29.12
Open
29.12
Bid
29.13
Ask
29.43
Low
29.11
High
29.21
Объем
12
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
0.38%
6-месячное изменение
5.62%
Годовое изменение
5.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%