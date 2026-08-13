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SPBW: AllianzIM Buffer20 Allocation ETF

29.10 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPBW汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点29.10和高点29.18进行交易。

关注AllianzIM Buffer20 Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SPBW股票今天的价格是多少？

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票今天的定价为29.10。它在29.10 - 29.18范围内交易，昨天的收盘价为29.13，交易量达到9。SPBW的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票是否支付股息？

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF目前的价值为29.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.61%和USD。实时查看图表以跟踪SPBW走势。

如何购买SPBW股票？

您可以以29.10的当前价格购买AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票。订单通常设置在29.10或29.40附近，而9和-0.21%显示市场活动。立即关注SPBW的实时图表更新。

如何投资SPBW股票？

投资AllianzIM Buffer20 Allocation ETF需要考虑年度范围26.92 - 29.21和当前价格29.10。许多人在以29.10或29.40下订单之前，会比较0.28%和。实时查看SPBW价格图表，了解每日变化。

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM Buffer20 Allocation ETF的最高价格是29.21。在26.92 - 29.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM Buffer20 Allocation ETF的绩效。

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF（SPBW）的最低价格为26.92。将其与当前的29.10和26.92 - 29.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPBW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPBW股票是什么时候拆分的？

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.13和5.61%中可见。

日范围
29.10 29.18
年范围
26.92 29.21
前一天收盘价
29.13
开盘价
29.16
卖价
29.10
买价
29.40
最低价
29.10
最高价
29.18
交易量
9
日变化
-0.10%
月变化
0.28%
6个月变化
5.51%
年变化
5.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%