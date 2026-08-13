SPBW股票今天的价格是多少？ AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票今天的定价为29.10。它在29.10 - 29.18范围内交易，昨天的收盘价为29.13，交易量达到9。SPBW的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票是否支付股息？ AllianzIM Buffer20 Allocation ETF目前的价值为29.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.61%和USD。实时查看图表以跟踪SPBW走势。

如何购买SPBW股票？ 您可以以29.10的当前价格购买AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票。订单通常设置在29.10或29.40附近，而9和-0.21%显示市场活动。立即关注SPBW的实时图表更新。

如何投资SPBW股票？ 投资AllianzIM Buffer20 Allocation ETF需要考虑年度范围26.92 - 29.21和当前价格29.10。许多人在以29.10或29.40下订单之前，会比较0.28%和。实时查看SPBW价格图表，了解每日变化。

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，AllianzIM Buffer20 Allocation ETF的最高价格是29.21。在26.92 - 29.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM Buffer20 Allocation ETF的绩效。

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票的最低价格是多少？ AllianzIM Buffer20 Allocation ETF（SPBW）的最低价格为26.92。将其与当前的29.10和26.92 - 29.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPBW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。