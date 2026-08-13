SPBW: AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
今日SPBW汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点29.10和高点29.18进行交易。
关注AllianzIM Buffer20 Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SPBW股票今天的价格是多少？
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票今天的定价为29.10。它在29.10 - 29.18范围内交易，昨天的收盘价为29.13，交易量达到9。SPBW的实时价格图表显示了这些更新。
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票是否支付股息？
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF目前的价值为29.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.61%和USD。实时查看图表以跟踪SPBW走势。
如何购买SPBW股票？
您可以以29.10的当前价格购买AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票。订单通常设置在29.10或29.40附近，而9和-0.21%显示市场活动。立即关注SPBW的实时图表更新。
如何投资SPBW股票？
投资AllianzIM Buffer20 Allocation ETF需要考虑年度范围26.92 - 29.21和当前价格29.10。许多人在以29.10或29.40下订单之前，会比较0.28%和。实时查看SPBW价格图表，了解每日变化。
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AllianzIM Buffer20 Allocation ETF的最高价格是29.21。在26.92 - 29.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM Buffer20 Allocation ETF的绩效。
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF股票的最低价格是多少？
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF（SPBW）的最低价格为26.92。将其与当前的29.10和26.92 - 29.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPBW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPBW股票是什么时候拆分的？
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.13和5.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.13
- 开盘价
- 29.16
- 卖价
- 29.10
- 买价
- 29.40
- 最低价
- 29.10
- 最高价
- 29.18
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.28%
- 6个月变化
- 5.51%
- 年变化
- 5.61%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%