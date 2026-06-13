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SPBO: SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
Курс SPBO за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.37, а максимальная — 28.45.
Следите за динамикой SPDR Portfolio Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPBO сегодня?
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) сегодня оценивается на уровне 28.38. Инструмент торгуется в пределах 28.37 - 28.45, вчерашнее закрытие составило 28.51, а торговый объем достиг 240. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPBO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio Corporate Bond ETF?
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 28.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.15% и USD. Отслеживайте движения SPBO на графике в реальном времени.
Как купить акции SPBO?
Вы можете купить акции SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) по текущей цене 28.38. Ордера обычно размещаются около 28.38 или 28.68, тогда как 240 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPBO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPBO?
Инвестирование в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 28.37 - 29.72 и текущей цены 28.38. Многие сравнивают 0.04% и -3.63% перед размещением ордеров на 28.38 или 28.68. Изучайте ежедневные изменения цены SPBO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) за последний год составила 29.72. Акции заметно колебались в пределах 28.37 - 29.72, сравнение с 28.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) за год составила 28.37. Сравнение с текущими 28.38 и 28.37 - 29.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPBO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPBO?
В прошлом SPDR Portfolio Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.51 и -4.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.51
- Open
- 28.44
- Bid
- 28.38
- Ask
- 28.68
- Low
- 28.37
- High
- 28.45
- Объем
- 240
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -3.63%
- Годовое изменение
- -4.15%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%