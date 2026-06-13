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SPBO: SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

28.38 USD 0.13 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPBO за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.37, а максимальная — 28.45.

Следите за динамикой SPDR Portfolio Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPBO сегодня?

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) сегодня оценивается на уровне 28.38. Инструмент торгуется в пределах 28.37 - 28.45, вчерашнее закрытие составило 28.51, а торговый объем достиг 240. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPBO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio Corporate Bond ETF?

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 28.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.15% и USD. Отслеживайте движения SPBO на графике в реальном времени.

Как купить акции SPBO?

Вы можете купить акции SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) по текущей цене 28.38. Ордера обычно размещаются около 28.38 или 28.68, тогда как 240 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPBO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPBO?

Инвестирование в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 28.37 - 29.72 и текущей цены 28.38. Многие сравнивают 0.04% и -3.63% перед размещением ордеров на 28.38 или 28.68. Изучайте ежедневные изменения цены SPBO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) за последний год составила 29.72. Акции заметно колебались в пределах 28.37 - 29.72, сравнение с 28.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) за год составила 28.37. Сравнение с текущими 28.38 и 28.37 - 29.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPBO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPBO?

В прошлом SPDR Portfolio Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.51 и -4.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.37 28.45
Годовой диапазон
28.37 29.72
Предыдущее закрытие
28.51
Open
28.44
Bid
28.38
Ask
28.68
Low
28.37
High
28.45
Объем
240
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-3.63%
Годовое изменение
-4.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%