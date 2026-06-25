报价部分
货币 / SPBO
回到股票

SPBO: SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

28.39 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPBO汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点28.38和高点28.44进行交易。

关注SPDR Portfolio Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPBO新闻

常见问题解答

SPBO股票今天的价格是多少？

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF股票今天的定价为28.39。它在28.38 - 28.44范围内交易，昨天的收盘价为28.38，交易量达到266。SPBO的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF目前的价值为28.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.12%和USD。实时查看图表以跟踪SPBO走势。

如何购买SPBO股票？

您可以以28.39的当前价格购买SPDR Portfolio Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在28.39或28.69附近，而266和-0.14%显示市场活动。立即关注SPBO的实时图表更新。

如何投资SPBO股票？

投资SPDR Portfolio Corporate Bond ETF需要考虑年度范围28.37 - 29.72和当前价格28.39。许多人在以28.39或28.69下订单之前，会比较0.07%和。实时查看SPBO价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Portfolio Corporate Bond ETF的最高价格是29.72。在28.37 - 29.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Corporate Bond ETF的绩效。

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF（SPBO）的最低价格为28.37。将其与当前的28.39和28.37 - 29.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPBO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPBO股票是什么时候拆分的？

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.38和-4.12%中可见。

日范围
28.38 28.44
年范围
28.37 29.72
前一天收盘价
28.38
开盘价
28.43
卖价
28.39
买价
28.69
最低价
28.38
最高价
28.44
交易量
266
日变化
0.04%
月变化
0.07%
6个月变化
-3.60%
年变化
-4.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%