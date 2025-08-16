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SPBC: Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF

49.22 USD 0.10 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPBC за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.22, а максимальная — 49.37.

Следите за динамикой Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPBC сегодня?

Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) сегодня оценивается на уровне 49.22. Инструмент торгуется в пределах 49.22 - 49.37, вчерашнее закрытие составило 49.32, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPBC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF?

Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF в настоящее время оценивается в 49.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.79% и USD. Отслеживайте движения SPBC на графике в реальном времени.

Как купить акции SPBC?

Вы можете купить акции Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) по текущей цене 49.22. Ордера обычно размещаются около 49.22 или 49.52, тогда как 2 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPBC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPBC?

Инвестирование в Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF предполагает учет годового диапазона 40.29 - 49.38 и текущей цены 49.22. Многие сравнивают 3.60% и 13.91% перед размещением ордеров на 49.22 или 49.52. Изучайте ежедневные изменения цены SPBC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF?

Самая высокая цена Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) за последний год составила 49.38. Акции заметно колебались в пределах 40.29 - 49.38, сравнение с 49.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF?

Самая низкая цена Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) за год составила 40.29. Сравнение с текущими 49.22 и 40.29 - 49.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPBC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPBC?

В прошлом Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.32 и 12.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.22 49.37
Годовой диапазон
40.29 49.38
Предыдущее закрытие
49.32
Open
49.37
Bid
49.22
Ask
49.52
Low
49.22
High
49.37
Объем
2
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
3.60%
6-месячное изменение
13.91%
Годовое изменение
12.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%