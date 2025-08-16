SPBC: Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF
今日SPBC汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点49.01和高点49.38进行交易。
关注Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SPBC股票今天的价格是多少？
Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF股票今天的定价为49.01。它在49.01 - 49.38范围内交易，昨天的收盘价为49.22，交易量达到8。SPBC的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF股票是否支付股息？
Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF目前的价值为49.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.31%和USD。实时查看图表以跟踪SPBC走势。
如何购买SPBC股票？
您可以以49.01的当前价格购买Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF股票。订单通常设置在49.01或49.31附近，而8和-0.75%显示市场活动。立即关注SPBC的实时图表更新。
如何投资SPBC股票？
投资Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF需要考虑年度范围40.29 - 49.37和当前价格49.01。许多人在以49.01或49.31下订单之前，会比较3.16%和。实时查看SPBC价格图表，了解每日变化。
Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF的最高价格是49.37。在40.29 - 49.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF的绩效。
Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF股票的最低价格是多少？
Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF（SPBC）的最低价格为40.29。将其与当前的49.01和40.29 - 49.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPBC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPBC股票是什么时候拆分的？
Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.22和12.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.22
- 开盘价
- 49.38
- 卖价
- 49.01
- 买价
- 49.31
- 最低价
- 49.01
- 最高价
- 49.38
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 3.16%
- 6个月变化
- 13.42%
- 年变化
- 12.31%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%