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SPBC: Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF

49.01 USD 0.21 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPBC汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点49.01和高点49.38进行交易。

关注Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

SPBC新闻

常见问题解答

SPBC股票今天的价格是多少？

Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF股票今天的定价为49.01。它在49.01 - 49.38范围内交易，昨天的收盘价为49.22，交易量达到8。SPBC的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF股票是否支付股息？

Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF目前的价值为49.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.31%和USD。实时查看图表以跟踪SPBC走势。

如何购买SPBC股票？

您可以以49.01的当前价格购买Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF股票。订单通常设置在49.01或49.31附近，而8和-0.75%显示市场活动。立即关注SPBC的实时图表更新。

如何投资SPBC股票？

投资Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF需要考虑年度范围40.29 - 49.37和当前价格49.01。许多人在以49.01或49.31下订单之前，会比较3.16%和。实时查看SPBC价格图表，了解每日变化。

Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF的最高价格是49.37。在40.29 - 49.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF的绩效。

Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF股票的最低价格是多少？

Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF（SPBC）的最低价格为40.29。将其与当前的49.01和40.29 - 49.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPBC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPBC股票是什么时候拆分的？

Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.22和12.31%中可见。

日范围
49.01 49.38
年范围
40.29 49.38
前一天收盘价
49.22
开盘价
49.38
卖价
49.01
买价
49.31
最低价
49.01
最高价
49.38
交易量
8
日变化
-0.43%
月变化
3.16%
6个月变化
13.42%
年变化
12.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%