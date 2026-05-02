- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPAB: SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
Курс SPAB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.07, а максимальная — 25.20.
Следите за динамикой SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPAB
- 4 Bond ETFs Worth Buying Following the $300B Surge in H1'26
- Central Banks Hold Steady As Semiconductor Volatility Returns
- Why Markets May Be Second-Guessing The U.S. Fed
- Why Global Bonds Matter Now
- Bond Markets Getting Oversold; Fed Funds Futures Indicate FOMC Will Stand Pat On July 29
- Fixed Income Outlook Q3 2026: Looking To The Data When Visibility Is Low
- Market Outlook: Getting Serious In Summer Markets
- Global Market Perspectives Q3 2026: The New Exceptionalism
- Mountain, Cliff, Or Ocean
- July Market Digest
- Inflation And Investing: What Sticky Prices Mean For Portfolios Today
- A Sturdier Foundation For Uncertain Markets
- Rupture And Resilience
- The Need For A New Portfolio Approach
- AI Financing Needs Do Not Override Cyclical Drivers Of Yield
- CIO Weekly: In Search Of Breadth
- Energy Shocks, Rising Yields, And The Case For Bonds
- Measuring What Matters In Public And Private Fixed Income
- The Top Retirement Trends That Are Reshaping Investing, Income And Longevity
- Many Trends Within The Same Market - Weekly Blog # 941
- Do Bonds Still Serve As A Traditional Diversifier For Equities?
- Harder Questions: Neuberger CEO George Walker On Private Credit, AI, And Active Ownership
- May Market Digest
- Weekly Commentary: Gradually Transitioning To Suddenly
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPAB сегодня?
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) сегодня оценивается на уровне 25.08. Инструмент торгуется в пределах 25.07 - 25.20, вчерашнее закрытие составило 25.16, а торговый объем достиг 871. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPAB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF?
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.54% и USD. Отслеживайте движения SPAB на графике в реальном времени.
Как купить акции SPAB?
Вы можете купить акции SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) по текущей цене 25.08. Ордера обычно размещаются около 25.08 или 25.38, тогда как 871 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPAB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPAB?
Инвестирование в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.03 - 26.17 и текущей цены 25.08. Многие сравнивают -0.12% и -3.76% перед размещением ордеров на 25.08 или 25.38. Изучайте ежедневные изменения цены SPAB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF?
Самая высокая цена SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) за последний год составила 26.17. Акции заметно колебались в пределах 25.03 - 26.17, сравнение с 25.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF?
Самая низкая цена SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) за год составила 25.03. Сравнение с текущими 25.08 и 25.03 - 26.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPAB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPAB?
В прошлом SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.16 и -3.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.16
- Open
- 25.11
- Bid
- 25.08
- Ask
- 25.38
- Low
- 25.07
- High
- 25.20
- Объем
- 871
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- -0.12%
- 6-месячное изменение
- -3.76%
- Годовое изменение
- -3.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%