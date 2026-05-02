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SPAB: SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

25.08 USD 0.08 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPAB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.07, а максимальная — 25.20.

Следите за динамикой SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPAB сегодня?

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) сегодня оценивается на уровне 25.08. Инструмент торгуется в пределах 25.07 - 25.20, вчерашнее закрытие составило 25.16, а торговый объем достиг 871. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPAB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF?

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.54% и USD. Отслеживайте движения SPAB на графике в реальном времени.

Как купить акции SPAB?

Вы можете купить акции SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) по текущей цене 25.08. Ордера обычно размещаются около 25.08 или 25.38, тогда как 871 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPAB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPAB?

Инвестирование в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.03 - 26.17 и текущей цены 25.08. Многие сравнивают -0.12% и -3.76% перед размещением ордеров на 25.08 или 25.38. Изучайте ежедневные изменения цены SPAB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF?

Самая высокая цена SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) за последний год составила 26.17. Акции заметно колебались в пределах 25.03 - 26.17, сравнение с 25.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF?

Самая низкая цена SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) за год составила 25.03. Сравнение с текущими 25.08 и 25.03 - 26.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPAB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPAB?

В прошлом SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.16 и -3.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.07 25.20
Годовой диапазон
25.03 26.17
Предыдущее закрытие
25.16
Open
25.11
Bid
25.08
Ask
25.38
Low
25.07
High
25.20
Объем
871
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
-0.12%
6-месячное изменение
-3.76%
Годовое изменение
-3.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%