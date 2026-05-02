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SPAB: SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

25.10 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPAB汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.08和高点25.13进行交易。

关注SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPAB新闻

常见问题解答

SPAB股票今天的价格是多少？

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF股票今天的定价为25.10。它在25.08 - 25.13范围内交易，昨天的收盘价为25.08，交易量达到1821。SPAB的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF目前的价值为25.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.46%和USD。实时查看图表以跟踪SPAB走势。

如何购买SPAB股票？

您可以以25.10的当前价格购买SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在25.10或25.40附近，而1821和0.00%显示市场活动。立即关注SPAB的实时图表更新。

如何投资SPAB股票？

投资SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围25.03 - 26.17和当前价格25.10。许多人在以25.10或25.40下订单之前，会比较-0.04%和。实时查看SPAB价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的最高价格是26.17。在25.03 - 26.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的绩效。

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF（SPAB）的最低价格为25.03。将其与当前的25.10和25.03 - 26.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPAB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPAB股票是什么时候拆分的？

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.08和-3.46%中可见。

日范围
25.08 25.13
年范围
25.03 26.17
前一天收盘价
25.08
开盘价
25.10
卖价
25.10
买价
25.40
最低价
25.08
最高价
25.13
交易量
1.821 K
日变化
0.08%
月变化
-0.04%
6个月变化
-3.68%
年变化
-3.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%