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SOXY: YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF
Курс SOXY за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.38, а максимальная — 93.94.
Следите за динамикой YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOXY сегодня?
YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY) сегодня оценивается на уровне 92.85. Инструмент торгуется в пределах 92.38 - 93.94, вчерашнее закрытие составило 93.54, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOXY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF?
YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF в настоящее время оценивается в 92.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 36.95% и USD. Отслеживайте движения SOXY на графике в реальном времени.
Как купить акции SOXY?
Вы можете купить акции YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY) по текущей цене 92.85. Ордера обычно размещаются около 92.85 или 93.15, тогда как 17 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOXY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOXY?
Инвестирование в YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 59.62 - 114.99 и текущей цены 92.85. Многие сравнивают 7.29% и 40.53% перед размещением ордеров на 92.85 или 93.15. Изучайте ежедневные изменения цены SOXY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF?
Самая высокая цена YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY) за последний год составила 114.99. Акции заметно колебались в пределах 59.62 - 114.99, сравнение с 93.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF?
Самая низкая цена YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY) за год составила 59.62. Сравнение с текущими 92.85 и 59.62 - 114.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOXY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOXY?
В прошлом YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.54 и 36.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 93.54
- Open
- 93.40
- Bid
- 92.85
- Ask
- 93.15
- Low
- 92.38
- High
- 93.94
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- 7.29%
- 6-месячное изменение
- 40.53%
- Годовое изменение
- 36.95%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%