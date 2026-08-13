SOXY: YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF
今日SOXY汇率已更改-1.23%。当日，交易品种以低点91.65和高点92.75进行交易。
关注YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
SOXY股票今天的价格是多少？
YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票今天的定价为91.71。它在91.65 - 92.75范围内交易，昨天的收盘价为92.85，交易量达到12。SOXY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票是否支付股息？
YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF目前的价值为91.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.27%和USD。实时查看图表以跟踪SOXY走势。
如何购买SOXY股票？
您可以以91.71的当前价格购买YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票。订单通常设置在91.71或92.01附近，而12和-0.92%显示市场活动。立即关注SOXY的实时图表更新。
如何投资SOXY股票？
投资YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF需要考虑年度范围59.62 - 114.99和当前价格91.71。许多人在以91.71或92.01下订单之前，会比较5.97%和。实时查看SOXY价格图表，了解每日变化。
YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF的最高价格是114.99。在59.62 - 114.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF的绩效。
YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF（SOXY）的最低价格为59.62。将其与当前的91.71和59.62 - 114.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOXY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOXY股票是什么时候拆分的？
YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.85和35.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 92.85
- 开盘价
- 92.56
- 卖价
- 91.71
- 买价
- 92.01
- 最低价
- 91.65
- 最高价
- 92.75
- 交易量
- 12
- 日变化
- -1.23%
- 月变化
- 5.97%
- 6个月变化
- 38.81%
- 年变化
- 35.27%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%