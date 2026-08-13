SOXY股票今天的价格是多少？ YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票今天的定价为91.71。它在91.65 - 92.75范围内交易，昨天的收盘价为92.85，交易量达到12。SOXY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票是否支付股息？ YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF目前的价值为91.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.27%和USD。实时查看图表以跟踪SOXY走势。

如何购买SOXY股票？ 您可以以91.71的当前价格购买YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票。订单通常设置在91.71或92.01附近，而12和-0.92%显示市场活动。立即关注SOXY的实时图表更新。

如何投资SOXY股票？ 投资YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF需要考虑年度范围59.62 - 114.99和当前价格91.71。许多人在以91.71或92.01下订单之前，会比较5.97%和。实时查看SOXY价格图表，了解每日变化。

YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF的最高价格是114.99。在59.62 - 114.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF的绩效。

YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票的最低价格是多少？ YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF（SOXY）的最低价格为59.62。将其与当前的91.71和59.62 - 114.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOXY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。