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SOXY: YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF

91.71 USD 1.14 (1.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SOXY汇率已更改-1.23%。当日，交易品种以低点91.65和高点92.75进行交易。

关注YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SOXY股票今天的价格是多少？

YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票今天的定价为91.71。它在91.65 - 92.75范围内交易，昨天的收盘价为92.85，交易量达到12。SOXY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票是否支付股息？

YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF目前的价值为91.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.27%和USD。实时查看图表以跟踪SOXY走势。

如何购买SOXY股票？

您可以以91.71的当前价格购买YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票。订单通常设置在91.71或92.01附近，而12和-0.92%显示市场活动。立即关注SOXY的实时图表更新。

如何投资SOXY股票？

投资YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF需要考虑年度范围59.62 - 114.99和当前价格91.71。许多人在以91.71或92.01下订单之前，会比较5.97%和。实时查看SOXY价格图表，了解每日变化。

YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF的最高价格是114.99。在59.62 - 114.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF的绩效。

YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF（SOXY）的最低价格为59.62。将其与当前的91.71和59.62 - 114.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOXY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOXY股票是什么时候拆分的？

YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.85和35.27%中可见。

日范围
91.65 92.75
年范围
59.62 114.99
前一天收盘价
92.85
开盘价
92.56
卖价
91.71
买价
92.01
最低价
91.65
最高价
92.75
交易量
12
日变化
-1.23%
月变化
5.97%
6个月变化
38.81%
年变化
35.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%