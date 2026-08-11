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SORN: Soren Acquisition Corp.
Курс SORN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 9.96.
Следите за динамикой Soren Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SORN сегодня?
Soren Acquisition Corp. (SORN) сегодня оценивается на уровне 9.96. Инструмент торгуется в пределах 9.96 - 9.96, вчерашнее закрытие составило 9.96, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SORN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Soren Acquisition Corp.?
Soren Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 9.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.81% и USD. Отслеживайте движения SORN на графике в реальном времени.
Как купить акции SORN?
Вы можете купить акции Soren Acquisition Corp. (SORN) по текущей цене 9.96. Ордера обычно размещаются около 9.96 или 10.26, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SORN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SORN?
Инвестирование в Soren Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.83 - 10.88 и текущей цены 9.96. Многие сравнивают 0.40% и 0.81% перед размещением ордеров на 9.96 или 10.26. Изучайте ежедневные изменения цены SORN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Soren Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Soren Acquisition Corp. (SORN) за последний год составила 10.88. Акции заметно колебались в пределах 9.83 - 10.88, сравнение с 9.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Soren Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Soren Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Soren Acquisition Corp. (SORN) за год составила 9.83. Сравнение с текущими 9.96 и 9.83 - 10.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SORN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SORN?
В прошлом Soren Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.96 и 0.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.96
- Open
- 9.96
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Low
- 9.96
- High
- 9.96
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 0.81%
- Годовое изменение
- 0.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%