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SORN: Soren Acquisition Corp.

9.96 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SORN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 9.96.

Следите за динамикой Soren Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SORN сегодня?

Soren Acquisition Corp. (SORN) сегодня оценивается на уровне 9.96. Инструмент торгуется в пределах 9.96 - 9.96, вчерашнее закрытие составило 9.96, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SORN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Soren Acquisition Corp.?

Soren Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 9.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.81% и USD. Отслеживайте движения SORN на графике в реальном времени.

Как купить акции SORN?

Вы можете купить акции Soren Acquisition Corp. (SORN) по текущей цене 9.96. Ордера обычно размещаются около 9.96 или 10.26, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SORN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SORN?

Инвестирование в Soren Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.83 - 10.88 и текущей цены 9.96. Многие сравнивают 0.40% и 0.81% перед размещением ордеров на 9.96 или 10.26. Изучайте ежедневные изменения цены SORN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Soren Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Soren Acquisition Corp. (SORN) за последний год составила 10.88. Акции заметно колебались в пределах 9.83 - 10.88, сравнение с 9.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Soren Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Soren Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Soren Acquisition Corp. (SORN) за год составила 9.83. Сравнение с текущими 9.96 и 9.83 - 10.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SORN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SORN?

В прошлом Soren Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.96 и 0.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.96 9.96
Годовой диапазон
9.83 10.88
Предыдущее закрытие
9.96
Open
9.96
Bid
9.96
Ask
10.26
Low
9.96
High
9.96
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
0.81%
Годовое изменение
0.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%