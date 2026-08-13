SORN股票今天的价格是多少？ Soren Acquisition Corp.股票今天的定价为9.96。它在9.96 - 9.96范围内交易，昨天的收盘价为9.96，交易量达到2。SORN的实时价格图表显示了这些更新。

Soren Acquisition Corp.股票是否支付股息？ Soren Acquisition Corp.目前的价值为9.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.81%和USD。实时查看图表以跟踪SORN走势。

如何购买SORN股票？ 您可以以9.96的当前价格购买Soren Acquisition Corp.股票。订单通常设置在9.96或10.26附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注SORN的实时图表更新。

如何投资SORN股票？ 投资Soren Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.83 - 10.88和当前价格9.96。许多人在以9.96或10.26下订单之前，会比较0.40%和。实时查看SORN价格图表，了解每日变化。

Soren Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Soren Acquisition Corp.的最高价格是10.88。在9.83 - 10.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Soren Acquisition Corp.的绩效。

Soren Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？ Soren Acquisition Corp.（SORN）的最低价格为9.83。将其与当前的9.96和9.83 - 10.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SORN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。