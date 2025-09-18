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SOR: Source Capital Inc
Курс SOR за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.22, а максимальная — 46.88.
Следите за динамикой Source Capital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOR сегодня?
Source Capital Inc (SOR) сегодня оценивается на уровне 46.50. Инструмент торгуется в пределах 46.22 - 46.88, вчерашнее закрытие составило 46.80, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Source Capital Inc?
Source Capital Inc в настоящее время оценивается в 46.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.09% и USD. Отслеживайте движения SOR на графике в реальном времени.
Как купить акции SOR?
Вы можете купить акции Source Capital Inc (SOR) по текущей цене 46.50. Ордера обычно размещаются около 46.50 или 46.80, тогда как 29 и -0.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOR?
Инвестирование в Source Capital Inc предполагает учет годового диапазона 44.20 - 49.74 и текущей цены 46.50. Многие сравнивают -0.09% и -2.92% перед размещением ордеров на 46.50 или 46.80. Изучайте ежедневные изменения цены SOR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Source Capital Inc?
Самая высокая цена Source Capital Inc (SOR) за последний год составила 49.74. Акции заметно колебались в пределах 44.20 - 49.74, сравнение с 46.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Source Capital Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Source Capital Inc?
Самая низкая цена Source Capital Inc (SOR) за год составила 44.20. Сравнение с текущими 46.50 и 44.20 - 49.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOR?
В прошлом Source Capital Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.80 и -4.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.80
- Open
- 46.88
- Bid
- 46.50
- Ask
- 46.80
- Low
- 46.22
- High
- 46.88
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- -2.92%
- Годовое изменение
- -4.09%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%