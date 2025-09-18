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SOR: Source Capital Inc

46.50 USD 0.30 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SOR за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.22, а максимальная — 46.88.

Следите за динамикой Source Capital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOR сегодня?

Source Capital Inc (SOR) сегодня оценивается на уровне 46.50. Инструмент торгуется в пределах 46.22 - 46.88, вчерашнее закрытие составило 46.80, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Source Capital Inc?

Source Capital Inc в настоящее время оценивается в 46.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.09% и USD. Отслеживайте движения SOR на графике в реальном времени.

Как купить акции SOR?

Вы можете купить акции Source Capital Inc (SOR) по текущей цене 46.50. Ордера обычно размещаются около 46.50 или 46.80, тогда как 29 и -0.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOR?

Инвестирование в Source Capital Inc предполагает учет годового диапазона 44.20 - 49.74 и текущей цены 46.50. Многие сравнивают -0.09% и -2.92% перед размещением ордеров на 46.50 или 46.80. Изучайте ежедневные изменения цены SOR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Source Capital Inc?

Самая высокая цена Source Capital Inc (SOR) за последний год составила 49.74. Акции заметно колебались в пределах 44.20 - 49.74, сравнение с 46.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Source Capital Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Source Capital Inc?

Самая низкая цена Source Capital Inc (SOR) за год составила 44.20. Сравнение с текущими 46.50 и 44.20 - 49.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOR?

В прошлом Source Capital Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.80 и -4.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.22 46.88
Годовой диапазон
44.20 49.74
Предыдущее закрытие
46.80
Open
46.88
Bid
46.50
Ask
46.80
Low
46.22
High
46.88
Объем
29
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
-0.09%
6-месячное изменение
-2.92%
Годовое изменение
-4.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%