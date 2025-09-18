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SOR: Source资本

46.57 USD 0.07 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SOR汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点46.50和高点46.95进行交易。

关注Source资本动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
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SOR新闻

常见问题解答

SOR股票今天的价格是多少？

Source资本股票今天的定价为46.57。它在46.50 - 46.95范围内交易，昨天的收盘价为46.50，交易量达到15。SOR的实时价格图表显示了这些更新。

Source资本股票是否支付股息？

Source资本目前的价值为46.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.95%和USD。实时查看图表以跟踪SOR走势。

如何购买SOR股票？

您可以以46.57的当前价格购买Source资本股票。订单通常设置在46.57或46.87附近，而15和0.15%显示市场活动。立即关注SOR的实时图表更新。

如何投资SOR股票？

投资Source资本需要考虑年度范围44.20 - 49.74和当前价格46.57。许多人在以46.57或46.87下订单之前，会比较0.06%和。实时查看SOR价格图表，了解每日变化。

Source资本股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Source资本的最高价格是49.74。在44.20 - 49.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Source资本的绩效。

Source资本股票的最低价格是多少？

Source资本（SOR）的最低价格为44.20。将其与当前的46.57和44.20 - 49.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOR股票是什么时候拆分的？

Source资本历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.50和-3.95%中可见。

日范围
46.50 46.95
年范围
44.20 49.74
前一天收盘价
46.50
开盘价
46.50
卖价
46.57
买价
46.87
最低价
46.50
最高价
46.95
交易量
15
日变化
0.15%
月变化
0.06%
6个月变化
-2.78%
年变化
-3.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%