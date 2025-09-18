SOR股票今天的价格是多少？ Source资本股票今天的定价为46.57。它在46.50 - 46.95范围内交易，昨天的收盘价为46.50，交易量达到15。SOR的实时价格图表显示了这些更新。

Source资本股票是否支付股息？ Source资本目前的价值为46.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.95%和USD。实时查看图表以跟踪SOR走势。

如何购买SOR股票？ 您可以以46.57的当前价格购买Source资本股票。订单通常设置在46.57或46.87附近，而15和0.15%显示市场活动。立即关注SOR的实时图表更新。

如何投资SOR股票？ 投资Source资本需要考虑年度范围44.20 - 49.74和当前价格46.57。许多人在以46.57或46.87下订单之前，会比较0.06%和。实时查看SOR价格图表，了解每日变化。

Source资本股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Source资本的最高价格是49.74。在44.20 - 49.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Source资本的绩效。

Source资本股票的最低价格是多少？ Source资本（SOR）的最低价格为44.20。将其与当前的46.57和44.20 - 49.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。