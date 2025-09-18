SOR: Source资本
今日SOR汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点46.50和高点46.95进行交易。
关注Source资本动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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SOR新闻
常见问题解答
SOR股票今天的价格是多少？
Source资本股票今天的定价为46.57。它在46.50 - 46.95范围内交易，昨天的收盘价为46.50，交易量达到15。SOR的实时价格图表显示了这些更新。
Source资本股票是否支付股息？
Source资本目前的价值为46.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.95%和USD。实时查看图表以跟踪SOR走势。
如何购买SOR股票？
您可以以46.57的当前价格购买Source资本股票。订单通常设置在46.57或46.87附近，而15和0.15%显示市场活动。立即关注SOR的实时图表更新。
如何投资SOR股票？
投资Source资本需要考虑年度范围44.20 - 49.74和当前价格46.57。许多人在以46.57或46.87下订单之前，会比较0.06%和。实时查看SOR价格图表，了解每日变化。
Source资本股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Source资本的最高价格是49.74。在44.20 - 49.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Source资本的绩效。
Source资本股票的最低价格是多少？
Source资本（SOR）的最低价格为44.20。将其与当前的46.57和44.20 - 49.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOR股票是什么时候拆分的？
Source资本历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.50和-3.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.50
- 开盘价
- 46.50
- 卖价
- 46.57
- 买价
- 46.87
- 最低价
- 46.50
- 最高价
- 46.95
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 0.06%
- 6个月变化
- -2.78%
- 年变化
- -3.95%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%