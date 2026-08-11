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SOLZ: Solana ETF
Курс SOLZ за сегодня изменился на 2.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.55, а максимальная — 7.67.
Следите за динамикой Solana ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOLZ сегодня?
Solana ETF (SOLZ) сегодня оценивается на уровне 7.62. Инструмент торгуется в пределах 7.55 - 7.67, вчерашнее закрытие составило 7.41, а торговый объем достиг 956. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOLZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Solana ETF?
Solana ETF в настоящее время оценивается в 7.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -64.44% и USD. Отслеживайте движения SOLZ на графике в реальном времени.
Как купить акции SOLZ?
Вы можете купить акции Solana ETF (SOLZ) по текущей цене 7.62. Ордера обычно размещаются около 7.62 или 7.92, тогда как 956 и -0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOLZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOLZ?
Инвестирование в Solana ETF предполагает учет годового диапазона 6.16 - 27.12 и текущей цены 7.62. Многие сравнивают 5.54% и -9.72% перед размещением ордеров на 7.62 или 7.92. Изучайте ежедневные изменения цены SOLZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Solana ETF?
Самая высокая цена Solana ETF (SOLZ) за последний год составила 27.12. Акции заметно колебались в пределах 6.16 - 27.12, сравнение с 7.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Solana ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Solana ETF?
Самая низкая цена Solana ETF (SOLZ) за год составила 6.16. Сравнение с текущими 7.62 и 6.16 - 27.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOLZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOLZ?
В прошлом Solana ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.41 и -64.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.41
- Open
- 7.67
- Bid
- 7.62
- Ask
- 7.92
- Low
- 7.55
- High
- 7.67
- Объем
- 956
- Дневное изменение
- 2.83%
- Месячное изменение
- 5.54%
- 6-месячное изменение
- -9.72%
- Годовое изменение
- -64.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%