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SOLZ: Solana ETF

7.62 USD 0.21 (2.83%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SOLZ за сегодня изменился на 2.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.55, а максимальная — 7.67.

Следите за динамикой Solana ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOLZ сегодня?

Solana ETF (SOLZ) сегодня оценивается на уровне 7.62. Инструмент торгуется в пределах 7.55 - 7.67, вчерашнее закрытие составило 7.41, а торговый объем достиг 956. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOLZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Solana ETF?

Solana ETF в настоящее время оценивается в 7.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -64.44% и USD. Отслеживайте движения SOLZ на графике в реальном времени.

Как купить акции SOLZ?

Вы можете купить акции Solana ETF (SOLZ) по текущей цене 7.62. Ордера обычно размещаются около 7.62 или 7.92, тогда как 956 и -0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOLZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOLZ?

Инвестирование в Solana ETF предполагает учет годового диапазона 6.16 - 27.12 и текущей цены 7.62. Многие сравнивают 5.54% и -9.72% перед размещением ордеров на 7.62 или 7.92. Изучайте ежедневные изменения цены SOLZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Solana ETF?

Самая высокая цена Solana ETF (SOLZ) за последний год составила 27.12. Акции заметно колебались в пределах 6.16 - 27.12, сравнение с 7.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Solana ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Solana ETF?

Самая низкая цена Solana ETF (SOLZ) за год составила 6.16. Сравнение с текущими 7.62 и 6.16 - 27.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOLZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOLZ?

В прошлом Solana ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.41 и -64.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.55 7.67
Годовой диапазон
6.16 27.12
Предыдущее закрытие
7.41
Open
7.67
Bid
7.62
Ask
7.92
Low
7.55
High
7.67
Объем
956
Дневное изменение
2.83%
Месячное изменение
5.54%
6-месячное изменение
-9.72%
Годовое изменение
-64.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%