SOLZ: Solana ETF
今日SOLZ汇率已更改-0.92%。当日，交易品种以低点7.45和高点7.60进行交易。
关注Solana ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SOLZ股票今天的价格是多少？
Solana ETF股票今天的定价为7.55。它在7.45 - 7.60范围内交易，昨天的收盘价为7.62，交易量达到798。SOLZ的实时价格图表显示了这些更新。
Solana ETF股票是否支付股息？
Solana ETF目前的价值为7.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-64.77%和USD。实时查看图表以跟踪SOLZ走势。
如何购买SOLZ股票？
您可以以7.55的当前价格购买Solana ETF股票。订单通常设置在7.55或7.85附近，而798和-0.40%显示市场活动。立即关注SOLZ的实时图表更新。
如何投资SOLZ股票？
投资Solana ETF需要考虑年度范围6.16 - 27.12和当前价格7.55。许多人在以7.55或7.85下订单之前，会比较4.57%和。实时查看SOLZ价格图表，了解每日变化。
Solana ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Solana ETF的最高价格是27.12。在6.16 - 27.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Solana ETF的绩效。
Solana ETF股票的最低价格是多少？
Solana ETF（SOLZ）的最低价格为6.16。将其与当前的7.55和6.16 - 27.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOLZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOLZ股票是什么时候拆分的？
Solana ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.62和-64.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.62
- 开盘价
- 7.58
- 卖价
- 7.55
- 买价
- 7.85
- 最低价
- 7.45
- 最高价
- 7.60
- 交易量
- 798
- 日变化
- -0.92%
- 月变化
- 4.57%
- 6个月变化
- -10.55%
- 年变化
- -64.77%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%