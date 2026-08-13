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SOLZ: Solana ETF

7.55 USD 0.07 (0.92%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SOLZ汇率已更改-0.92%。当日，交易品种以低点7.45和高点7.60进行交易。

关注Solana ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SOLZ股票今天的价格是多少？

Solana ETF股票今天的定价为7.55。它在7.45 - 7.60范围内交易，昨天的收盘价为7.62，交易量达到798。SOLZ的实时价格图表显示了这些更新。

Solana ETF股票是否支付股息？

Solana ETF目前的价值为7.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-64.77%和USD。实时查看图表以跟踪SOLZ走势。

如何购买SOLZ股票？

您可以以7.55的当前价格购买Solana ETF股票。订单通常设置在7.55或7.85附近，而798和-0.40%显示市场活动。立即关注SOLZ的实时图表更新。

如何投资SOLZ股票？

投资Solana ETF需要考虑年度范围6.16 - 27.12和当前价格7.55。许多人在以7.55或7.85下订单之前，会比较4.57%和。实时查看SOLZ价格图表，了解每日变化。

Solana ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Solana ETF的最高价格是27.12。在6.16 - 27.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Solana ETF的绩效。

Solana ETF股票的最低价格是多少？

Solana ETF（SOLZ）的最低价格为6.16。将其与当前的7.55和6.16 - 27.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOLZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOLZ股票是什么时候拆分的？

Solana ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.62和-64.77%中可见。

日范围
7.45 7.60
年范围
6.16 27.12
前一天收盘价
7.62
开盘价
7.58
卖价
7.55
买价
7.85
最低价
7.45
最高价
7.60
交易量
798
日变化
-0.92%
月变化
4.57%
6个月变化
-10.55%
年变化
-64.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%