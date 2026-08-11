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SOLT: 2x Solana ETF
Курс SOLT за сегодня изменился на 5.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.17, а максимальная — 34.22.
Следите за динамикой 2x Solana ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOLT сегодня?
2x Solana ETF (SOLT) сегодня оценивается на уровне 33.69. Инструмент торгуется в пределах 33.17 - 34.22, вчерашнее закрытие составило 31.90, а торговый объем достиг 592. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOLT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 2x Solana ETF?
2x Solana ETF в настоящее время оценивается в 33.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 51.08% и USD. Отслеживайте движения SOLT на графике в реальном времени.
Как купить акции SOLT?
Вы можете купить акции 2x Solana ETF (SOLT) по текущей цене 33.69. Ордера обычно размещаются около 33.69 или 33.99, тогда как 592 и -1.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOLT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOLT?
Инвестирование в 2x Solana ETF предполагает учет годового диапазона 2.05 - 62.56 и текущей цены 33.69. Многие сравнивают 10.60% и -30.05% перед размещением ордеров на 33.69 или 33.99. Изучайте ежедневные изменения цены SOLT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 2x Solana ETF?
Самая высокая цена 2x Solana ETF (SOLT) за последний год составила 62.56. Акции заметно колебались в пределах 2.05 - 62.56, сравнение с 31.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 2x Solana ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 2x Solana ETF?
Самая низкая цена 2x Solana ETF (SOLT) за год составила 2.05. Сравнение с текущими 33.69 и 2.05 - 62.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOLT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOLT?
В прошлом 2x Solana ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.90 и 51.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.90
- Open
- 34.22
- Bid
- 33.69
- Ask
- 33.99
- Low
- 33.17
- High
- 34.22
- Объем
- 592
- Дневное изменение
- 5.61%
- Месячное изменение
- 10.60%
- 6-месячное изменение
- -30.05%
- Годовое изменение
- 51.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%