Курс SOLT за сегодня изменился на 5.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.17, а максимальная — 34.22.

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