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SOLT: 2x Solana ETF

33.69 USD 1.79 (5.61%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SOLT за сегодня изменился на 5.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.17, а максимальная — 34.22.

Следите за динамикой 2x Solana ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOLT сегодня?

2x Solana ETF (SOLT) сегодня оценивается на уровне 33.69. Инструмент торгуется в пределах 33.17 - 34.22, вчерашнее закрытие составило 31.90, а торговый объем достиг 592. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOLT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 2x Solana ETF?

2x Solana ETF в настоящее время оценивается в 33.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 51.08% и USD. Отслеживайте движения SOLT на графике в реальном времени.

Как купить акции SOLT?

Вы можете купить акции 2x Solana ETF (SOLT) по текущей цене 33.69. Ордера обычно размещаются около 33.69 или 33.99, тогда как 592 и -1.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOLT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOLT?

Инвестирование в 2x Solana ETF предполагает учет годового диапазона 2.05 - 62.56 и текущей цены 33.69. Многие сравнивают 10.60% и -30.05% перед размещением ордеров на 33.69 или 33.99. Изучайте ежедневные изменения цены SOLT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 2x Solana ETF?

Самая высокая цена 2x Solana ETF (SOLT) за последний год составила 62.56. Акции заметно колебались в пределах 2.05 - 62.56, сравнение с 31.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 2x Solana ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 2x Solana ETF?

Самая низкая цена 2x Solana ETF (SOLT) за год составила 2.05. Сравнение с текущими 33.69 и 2.05 - 62.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOLT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOLT?

В прошлом 2x Solana ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.90 и 51.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.17 34.22
Годовой диапазон
2.05 62.56
Предыдущее закрытие
31.90
Open
34.22
Bid
33.69
Ask
33.99
Low
33.17
High
34.22
Объем
592
Дневное изменение
5.61%
Месячное изменение
10.60%
6-месячное изменение
-30.05%
Годовое изменение
51.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%