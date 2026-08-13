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SOLT: 2x Solana ETF

33.17 USD 0.52 (1.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SOLT汇率已更改-1.54%。当日，交易品种以低点32.33和高点33.59进行交易。

关注2x Solana ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SOLT股票今天的价格是多少？

2x Solana ETF股票今天的定价为33.17。它在32.33 - 33.59范围内交易，昨天的收盘价为33.69，交易量达到359。SOLT的实时价格图表显示了这些更新。

2x Solana ETF股票是否支付股息？

2x Solana ETF目前的价值为33.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注48.74%和USD。实时查看图表以跟踪SOLT走势。

如何购买SOLT股票？

您可以以33.17的当前价格购买2x Solana ETF股票。订单通常设置在33.17或33.47附近，而359和-0.66%显示市场活动。立即关注SOLT的实时图表更新。

如何投资SOLT股票？

投资2x Solana ETF需要考虑年度范围2.05 - 62.56和当前价格33.17。许多人在以33.17或33.47下订单之前，会比较8.90%和。实时查看SOLT价格图表，了解每日变化。

2x Solana ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，2x Solana ETF的最高价格是62.56。在2.05 - 62.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪2x Solana ETF的绩效。

2x Solana ETF股票的最低价格是多少？

2x Solana ETF（SOLT）的最低价格为2.05。将其与当前的33.17和2.05 - 62.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOLT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOLT股票是什么时候拆分的？

2x Solana ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.69和48.74%中可见。

日范围
32.33 33.59
年范围
2.05 62.56
前一天收盘价
33.69
开盘价
33.39
卖价
33.17
买价
33.47
最低价
32.33
最高价
33.59
交易量
359
日变化
-1.54%
月变化
8.90%
6个月变化
-31.13%
年变化
48.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%