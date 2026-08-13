SOLT: 2x Solana ETF
今日SOLT汇率已更改-1.54%。当日，交易品种以低点32.33和高点33.59进行交易。
关注2x Solana ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- W1
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常见问题解答
SOLT股票今天的价格是多少？
2x Solana ETF股票今天的定价为33.17。它在32.33 - 33.59范围内交易，昨天的收盘价为33.69，交易量达到359。SOLT的实时价格图表显示了这些更新。
2x Solana ETF股票是否支付股息？
2x Solana ETF目前的价值为33.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注48.74%和USD。实时查看图表以跟踪SOLT走势。
如何购买SOLT股票？
您可以以33.17的当前价格购买2x Solana ETF股票。订单通常设置在33.17或33.47附近，而359和-0.66%显示市场活动。立即关注SOLT的实时图表更新。
如何投资SOLT股票？
投资2x Solana ETF需要考虑年度范围2.05 - 62.56和当前价格33.17。许多人在以33.17或33.47下订单之前，会比较8.90%和。实时查看SOLT价格图表，了解每日变化。
2x Solana ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，2x Solana ETF的最高价格是62.56。在2.05 - 62.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪2x Solana ETF的绩效。
2x Solana ETF股票的最低价格是多少？
2x Solana ETF（SOLT）的最低价格为2.05。将其与当前的33.17和2.05 - 62.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOLT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOLT股票是什么时候拆分的？
2x Solana ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.69和48.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.69
- 开盘价
- 33.39
- 卖价
- 33.17
- 买价
- 33.47
- 最低价
- 32.33
- 最高价
- 33.59
- 交易量
- 359
- 日变化
- -1.54%
- 月变化
- 8.90%
- 6个月变化
- -31.13%
- 年变化
- 48.74%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%