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SOFR: Amplify Samsung SOFR ETF

100.23 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SOFR за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.21, а максимальная — 100.23.

Следите за динамикой Amplify Samsung SOFR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOFR сегодня?

Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) сегодня оценивается на уровне 100.23. Инструмент торгуется в пределах 100.21 - 100.23, вчерашнее закрытие составило 100.21, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOFR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Samsung SOFR ETF?

Amplify Samsung SOFR ETF в настоящее время оценивается в 100.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.10% и USD. Отслеживайте движения SOFR на графике в реальном времени.

Как купить акции SOFR?

Вы можете купить акции Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) по текущей цене 100.23. Ордера обычно размещаются около 100.23 или 100.53, тогда как 21 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOFR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOFR?

Инвестирование в Amplify Samsung SOFR ETF предполагает учет годового диапазона 100.05 - 100.61 и текущей цены 100.23. Многие сравнивают 0.11% и 0.11% перед размещением ордеров на 100.23 или 100.53. Изучайте ежедневные изменения цены SOFR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify Samsung SOFR ETF?

Самая высокая цена Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) за последний год составила 100.61. Акции заметно колебались в пределах 100.05 - 100.61, сравнение с 100.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Samsung SOFR ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify Samsung SOFR ETF?

Самая низкая цена Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) за год составила 100.05. Сравнение с текущими 100.23 и 100.05 - 100.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOFR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOFR?

В прошлом Amplify Samsung SOFR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.21 и -0.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.21 100.23
Годовой диапазон
100.05 100.61
Предыдущее закрытие
100.21
Open
100.22
Bid
100.23
Ask
100.53
Low
100.21
High
100.23
Объем
21
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.11%
6-месячное изменение
0.11%
Годовое изменение
-0.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%