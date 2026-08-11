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SOFR: Amplify Samsung SOFR ETF
Курс SOFR за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.21, а максимальная — 100.23.
Следите за динамикой Amplify Samsung SOFR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOFR сегодня?
Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) сегодня оценивается на уровне 100.23. Инструмент торгуется в пределах 100.21 - 100.23, вчерашнее закрытие составило 100.21, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOFR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Samsung SOFR ETF?
Amplify Samsung SOFR ETF в настоящее время оценивается в 100.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.10% и USD. Отслеживайте движения SOFR на графике в реальном времени.
Как купить акции SOFR?
Вы можете купить акции Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) по текущей цене 100.23. Ордера обычно размещаются около 100.23 или 100.53, тогда как 21 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOFR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOFR?
Инвестирование в Amplify Samsung SOFR ETF предполагает учет годового диапазона 100.05 - 100.61 и текущей цены 100.23. Многие сравнивают 0.11% и 0.11% перед размещением ордеров на 100.23 или 100.53. Изучайте ежедневные изменения цены SOFR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify Samsung SOFR ETF?
Самая высокая цена Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) за последний год составила 100.61. Акции заметно колебались в пределах 100.05 - 100.61, сравнение с 100.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Samsung SOFR ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify Samsung SOFR ETF?
Самая низкая цена Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) за год составила 100.05. Сравнение с текущими 100.23 и 100.05 - 100.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOFR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOFR?
В прошлом Amplify Samsung SOFR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.21 и -0.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.21
- Open
- 100.22
- Bid
- 100.23
- Ask
- 100.53
- Low
- 100.21
- High
- 100.23
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.11%
- 6-месячное изменение
- 0.11%
- Годовое изменение
- -0.10%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%