SOFR: Amplify Samsung SOFR ETF
今日SOFR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点100.22和高点100.23进行交易。
关注Amplify Samsung SOFR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SOFR股票今天的价格是多少？
Amplify Samsung SOFR ETF股票今天的定价为100.23。它在100.22 - 100.23范围内交易，昨天的收盘价为100.23，交易量达到11。SOFR的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify Samsung SOFR ETF股票是否支付股息？
Amplify Samsung SOFR ETF目前的价值为100.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.10%和USD。实时查看图表以跟踪SOFR走势。
如何购买SOFR股票？
您可以以100.23的当前价格购买Amplify Samsung SOFR ETF股票。订单通常设置在100.23或100.53附近，而11和0.00%显示市场活动。立即关注SOFR的实时图表更新。
如何投资SOFR股票？
投资Amplify Samsung SOFR ETF需要考虑年度范围100.05 - 100.61和当前价格100.23。许多人在以100.23或100.53下订单之前，会比较0.11%和。实时查看SOFR价格图表，了解每日变化。
Amplify Samsung SOFR ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify Samsung SOFR ETF的最高价格是100.61。在100.05 - 100.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Samsung SOFR ETF的绩效。
Amplify Samsung SOFR ETF股票的最低价格是多少？
Amplify Samsung SOFR ETF（SOFR）的最低价格为100.05。将其与当前的100.23和100.05 - 100.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOFR股票是什么时候拆分的？
Amplify Samsung SOFR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.23和-0.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.23
- 开盘价
- 100.23
- 卖价
- 100.23
- 买价
- 100.53
- 最低价
- 100.22
- 最高价
- 100.23
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.11%
- 6个月变化
- 0.11%
- 年变化
- -0.10%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%