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SOFR: Amplify Samsung SOFR ETF

100.23 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SOFR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点100.22和高点100.23进行交易。

关注Amplify Samsung SOFR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SOFR股票今天的价格是多少？

Amplify Samsung SOFR ETF股票今天的定价为100.23。它在100.22 - 100.23范围内交易，昨天的收盘价为100.23，交易量达到11。SOFR的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Samsung SOFR ETF股票是否支付股息？

Amplify Samsung SOFR ETF目前的价值为100.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.10%和USD。实时查看图表以跟踪SOFR走势。

如何购买SOFR股票？

您可以以100.23的当前价格购买Amplify Samsung SOFR ETF股票。订单通常设置在100.23或100.53附近，而11和0.00%显示市场活动。立即关注SOFR的实时图表更新。

如何投资SOFR股票？

投资Amplify Samsung SOFR ETF需要考虑年度范围100.05 - 100.61和当前价格100.23。许多人在以100.23或100.53下订单之前，会比较0.11%和。实时查看SOFR价格图表，了解每日变化。

Amplify Samsung SOFR ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Samsung SOFR ETF的最高价格是100.61。在100.05 - 100.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Samsung SOFR ETF的绩效。

Amplify Samsung SOFR ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Samsung SOFR ETF（SOFR）的最低价格为100.05。将其与当前的100.23和100.05 - 100.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOFR股票是什么时候拆分的？

Amplify Samsung SOFR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.23和-0.10%中可见。

日范围
100.22 100.23
年范围
100.05 100.61
前一天收盘价
100.23
开盘价
100.23
卖价
100.23
买价
100.53
最低价
100.22
最高价
100.23
交易量
11
日变化
0.00%
月变化
0.11%
6个月变化
0.11%
年变化
-0.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%