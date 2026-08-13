SOFR股票今天的价格是多少？ Amplify Samsung SOFR ETF股票今天的定价为100.23。它在100.22 - 100.23范围内交易，昨天的收盘价为100.23，交易量达到11。SOFR的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Samsung SOFR ETF股票是否支付股息？ Amplify Samsung SOFR ETF目前的价值为100.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.10%和USD。实时查看图表以跟踪SOFR走势。

如何购买SOFR股票？ 您可以以100.23的当前价格购买Amplify Samsung SOFR ETF股票。订单通常设置在100.23或100.53附近，而11和0.00%显示市场活动。立即关注SOFR的实时图表更新。

如何投资SOFR股票？ 投资Amplify Samsung SOFR ETF需要考虑年度范围100.05 - 100.61和当前价格100.23。许多人在以100.23或100.53下订单之前，会比较0.11%和。实时查看SOFR价格图表，了解每日变化。

Amplify Samsung SOFR ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Amplify Samsung SOFR ETF的最高价格是100.61。在100.05 - 100.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Samsung SOFR ETF的绩效。

Amplify Samsung SOFR ETF股票的最低价格是多少？ Amplify Samsung SOFR ETF（SOFR）的最低价格为100.05。将其与当前的100.23和100.05 - 100.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。