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SOF: Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF

100.62 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SOF за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.62, а максимальная — 100.62.

Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOF сегодня?

Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF (SOF) сегодня оценивается на уровне 100.62. Инструмент торгуется в пределах 100.62 - 100.62, вчерашнее закрытие составило 100.61, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF?

Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF в настоящее время оценивается в 100.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.58% и USD. Отслеживайте движения SOF на графике в реальном времени.

Как купить акции SOF?

Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF (SOF) по текущей цене 100.62. Ордера обычно размещаются около 100.62 или 100.92, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOF?

Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF предполагает учет годового диапазона 100.04 - 100.69 и текущей цены 100.62. Многие сравнивают 0.39% и 0.33% перед размещением ордеров на 100.62 или 100.92. Изучайте ежедневные изменения цены SOF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF?

Самая высокая цена Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF (SOF) за последний год составила 100.69. Акции заметно колебались в пределах 100.04 - 100.69, сравнение с 100.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF?

Самая низкая цена Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF (SOF) за год составила 100.04. Сравнение с текущими 100.62 и 100.04 - 100.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOF?

В прошлом Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.61 и 0.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.62 100.62
Годовой диапазон
100.04 100.69
Предыдущее закрытие
100.61
Open
100.62
Bid
100.62
Ask
100.92
Low
100.62
High
100.62
Объем
1
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
0.33%
Годовое изменение
0.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%