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SOF: Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF
Курс SOF за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.62, а максимальная — 100.62.
Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Новости SOF
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- Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,13%
- Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,69%
- Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,86%
- Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,89%
- Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,80%
- Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 1,06%
- Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,43%
- Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,63%
- Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,12%
- Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,53%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.53%
- Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,18%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.18%
- Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,42%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.42%
- Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,93%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.93%
- Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 2,18%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 2.18%
- Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 1,76%
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOF сегодня?
Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF (SOF) сегодня оценивается на уровне 100.62. Инструмент торгуется в пределах 100.62 - 100.62, вчерашнее закрытие составило 100.61, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF?
Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF в настоящее время оценивается в 100.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.58% и USD. Отслеживайте движения SOF на графике в реальном времени.
Как купить акции SOF?
Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF (SOF) по текущей цене 100.62. Ордера обычно размещаются около 100.62 или 100.92, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOF?
Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF предполагает учет годового диапазона 100.04 - 100.69 и текущей цены 100.62. Многие сравнивают 0.39% и 0.33% перед размещением ордеров на 100.62 или 100.92. Изучайте ежедневные изменения цены SOF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF?
Самая высокая цена Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF (SOF) за последний год составила 100.69. Акции заметно колебались в пределах 100.04 - 100.69, сравнение с 100.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF?
Самая низкая цена Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF (SOF) за год составила 100.04. Сравнение с текущими 100.62 и 100.04 - 100.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOF?
В прошлом Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.61 и 0.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.61
- Open
- 100.62
- Bid
- 100.62
- Ask
- 100.92
- Low
- 100.62
- High
- 100.62
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- 0.33%
- Годовое изменение
- 0.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%