SOF: Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF
今日SOF汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点100.62和高点100.62进行交易。
关注Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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SOF新闻
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.53%
- 比利时股市收低；截至收盘比利时BEL20指数下跌0.53%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.18%
- 比利时股市收低；截至收盘比利时BEL20指数下跌0.18%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.42%
- 比利时股市收低；截至收盘比利时BEL20指数下跌0.93%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.93%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 2.18%
- 比利时股市上涨；截至收盘比利时BEL20指数上涨2.18%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 1.76%
- 比利时股市收低；截至收盘比利时BEL20指数下跌1.76%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 1.35%
- 比利时股市收低；截至收盘比利时BEL20指数下跌1.35%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 1.83%
- 比利时股市上涨；截至收盘比利时BEL20指数上涨1.83%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 1.42%
- 比利时股市收低；截至收盘比利时BEL20指数下跌1.42%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.17%
- 比利时股市收低；截至收盘比利时BEL20指数下跌0.17%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.27%
- 比利时股市收低；截至收盘比利时BEL20指数下跌0.27%
- 比利时股市上涨；截至收盘比利时BEL20指数上涨0.74%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.74%
- 比利时股市上涨；截至收盘比利时BEL20指数上涨1.37%
常见问题解答
SOF股票今天的价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF股票今天的定价为100.62。它在100.62 - 100.62范围内交易，昨天的收盘价为100.61，交易量达到1。SOF的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF股票是否支付股息？
Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF目前的价值为100.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.58%和USD。实时查看图表以跟踪SOF走势。
如何购买SOF股票？
您可以以100.62的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF股票。订单通常设置在100.62或100.92附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SOF的实时图表更新。
如何投资SOF股票？
投资Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF需要考虑年度范围100.04 - 100.69和当前价格100.62。许多人在以100.62或100.92下订单之前，会比较0.39%和。实时查看SOF价格图表，了解每日变化。
Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF的最高价格是100.69。在100.04 - 100.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF的绩效。
Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF股票的最低价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF（SOF）的最低价格为100.04。将其与当前的100.62和100.04 - 100.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOF股票是什么时候拆分的？
Amplify ETF Trust Amplify Samsung SOFR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.61和0.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.61
- 开盘价
- 100.62
- 卖价
- 100.62
- 买价
- 100.92
- 最低价
- 100.62
- 最高价
- 100.62
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.01%
- 月变化
- 0.39%
- 6个月变化
- 0.33%
- 年变化
- 0.58%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%