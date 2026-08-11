КотировкиРазделы
Валюты / SOEZ
Назад в Рынок акций США

SOEZ: Franklin Solana ETF

13.12 USD 0.42 (3.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SOEZ за сегодня изменился на 3.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.11, а максимальная — 13.28.

Следите за динамикой Franklin Solana ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOEZ сегодня?

Franklin Solana ETF (SOEZ) сегодня оценивается на уровне 13.12. Инструмент торгуется в пределах 13.11 - 13.28, вчерашнее закрытие составило 12.70, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOEZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Solana ETF?

Franklin Solana ETF в настоящее время оценивается в 13.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -44.99% и USD. Отслеживайте движения SOEZ на графике в реальном времени.

Как купить акции SOEZ?

Вы можете купить акции Franklin Solana ETF (SOEZ) по текущей цене 13.12. Ордера обычно размещаются около 13.12 или 13.42, тогда как 9 и -1.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOEZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOEZ?

Инвестирование в Franklin Solana ETF предполагает учет годового диапазона 10.76 - 25.30 и текущей цены 13.12. Многие сравнивают 3.80% и -9.20% перед размещением ордеров на 13.12 или 13.42. Изучайте ежедневные изменения цены SOEZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Solana ETF?

Самая высокая цена Franklin Solana ETF (SOEZ) за последний год составила 25.30. Акции заметно колебались в пределах 10.76 - 25.30, сравнение с 12.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Solana ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Solana ETF?

Самая низкая цена Franklin Solana ETF (SOEZ) за год составила 10.76. Сравнение с текущими 13.12 и 10.76 - 25.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOEZ?

В прошлом Franklin Solana ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.70 и -44.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.11 13.28
Годовой диапазон
10.76 25.30
Предыдущее закрытие
12.70
Open
13.28
Bid
13.12
Ask
13.42
Low
13.11
High
13.28
Объем
9
Дневное изменение
3.31%
Месячное изменение
3.80%
6-месячное изменение
-9.20%
Годовое изменение
-44.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%