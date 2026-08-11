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SOEZ: Franklin Solana ETF
Курс SOEZ за сегодня изменился на 3.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.11, а максимальная — 13.28.
Следите за динамикой Franklin Solana ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOEZ сегодня?
Franklin Solana ETF (SOEZ) сегодня оценивается на уровне 13.12. Инструмент торгуется в пределах 13.11 - 13.28, вчерашнее закрытие составило 12.70, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOEZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Solana ETF?
Franklin Solana ETF в настоящее время оценивается в 13.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -44.99% и USD. Отслеживайте движения SOEZ на графике в реальном времени.
Как купить акции SOEZ?
Вы можете купить акции Franklin Solana ETF (SOEZ) по текущей цене 13.12. Ордера обычно размещаются около 13.12 или 13.42, тогда как 9 и -1.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOEZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOEZ?
Инвестирование в Franklin Solana ETF предполагает учет годового диапазона 10.76 - 25.30 и текущей цены 13.12. Многие сравнивают 3.80% и -9.20% перед размещением ордеров на 13.12 или 13.42. Изучайте ежедневные изменения цены SOEZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Solana ETF?
Самая высокая цена Franklin Solana ETF (SOEZ) за последний год составила 25.30. Акции заметно колебались в пределах 10.76 - 25.30, сравнение с 12.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Solana ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Solana ETF?
Самая низкая цена Franklin Solana ETF (SOEZ) за год составила 10.76. Сравнение с текущими 13.12 и 10.76 - 25.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOEZ?
В прошлом Franklin Solana ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.70 и -44.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.70
- Open
- 13.28
- Bid
- 13.12
- Ask
- 13.42
- Low
- 13.11
- High
- 13.28
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 3.31%
- Месячное изменение
- 3.80%
- 6-месячное изменение
- -9.20%
- Годовое изменение
- -44.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%