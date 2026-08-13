SOEZ股票今天的价格是多少？ Franklin Solana ETF股票今天的定价为13.02。它在12.98 - 13.15范围内交易，昨天的收盘价为13.12，交易量达到3。SOEZ的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Solana ETF股票是否支付股息？ Franklin Solana ETF目前的价值为13.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-45.41%和USD。实时查看图表以跟踪SOEZ走势。

如何购买SOEZ股票？ 您可以以13.02的当前价格购买Franklin Solana ETF股票。订单通常设置在13.02或13.32附近，而3和-0.99%显示市场活动。立即关注SOEZ的实时图表更新。

如何投资SOEZ股票？ 投资Franklin Solana ETF需要考虑年度范围10.76 - 25.30和当前价格13.02。许多人在以13.02或13.32下订单之前，会比较3.01%和。实时查看SOEZ价格图表，了解每日变化。

Franklin Solana ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Franklin Solana ETF的最高价格是25.30。在10.76 - 25.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Solana ETF的绩效。

Franklin Solana ETF股票的最低价格是多少？ Franklin Solana ETF（SOEZ）的最低价格为10.76。将其与当前的13.02和10.76 - 25.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。