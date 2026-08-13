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SOEZ: Franklin Solana ETF

13.02 USD 0.10 (0.76%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SOEZ汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点12.98和高点13.15进行交易。

关注Franklin Solana ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SOEZ股票今天的价格是多少？

Franklin Solana ETF股票今天的定价为13.02。它在12.98 - 13.15范围内交易，昨天的收盘价为13.12，交易量达到3。SOEZ的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Solana ETF股票是否支付股息？

Franklin Solana ETF目前的价值为13.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-45.41%和USD。实时查看图表以跟踪SOEZ走势。

如何购买SOEZ股票？

您可以以13.02的当前价格购买Franklin Solana ETF股票。订单通常设置在13.02或13.32附近，而3和-0.99%显示市场活动。立即关注SOEZ的实时图表更新。

如何投资SOEZ股票？

投资Franklin Solana ETF需要考虑年度范围10.76 - 25.30和当前价格13.02。许多人在以13.02或13.32下订单之前，会比较3.01%和。实时查看SOEZ价格图表，了解每日变化。

Franklin Solana ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Solana ETF的最高价格是25.30。在10.76 - 25.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Solana ETF的绩效。

Franklin Solana ETF股票的最低价格是多少？

Franklin Solana ETF（SOEZ）的最低价格为10.76。将其与当前的13.02和10.76 - 25.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOEZ股票是什么时候拆分的？

Franklin Solana ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.12和-45.41%中可见。

日范围
12.98 13.15
年范围
10.76 25.30
前一天收盘价
13.12
开盘价
13.15
卖价
13.02
买价
13.32
最低价
12.98
最高价
13.15
交易量
3
日变化
-0.76%
月变化
3.01%
6个月变化
-9.90%
年变化
-45.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%