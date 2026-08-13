SOEZ: Franklin Solana ETF
今日SOEZ汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点12.98和高点13.15进行交易。
关注Franklin Solana ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SOEZ股票今天的价格是多少？
Franklin Solana ETF股票今天的定价为13.02。它在12.98 - 13.15范围内交易，昨天的收盘价为13.12，交易量达到3。SOEZ的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin Solana ETF股票是否支付股息？
Franklin Solana ETF目前的价值为13.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-45.41%和USD。实时查看图表以跟踪SOEZ走势。
如何购买SOEZ股票？
您可以以13.02的当前价格购买Franklin Solana ETF股票。订单通常设置在13.02或13.32附近，而3和-0.99%显示市场活动。立即关注SOEZ的实时图表更新。
如何投资SOEZ股票？
投资Franklin Solana ETF需要考虑年度范围10.76 - 25.30和当前价格13.02。许多人在以13.02或13.32下订单之前，会比较3.01%和。实时查看SOEZ价格图表，了解每日变化。
Franklin Solana ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin Solana ETF的最高价格是25.30。在10.76 - 25.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Solana ETF的绩效。
Franklin Solana ETF股票的最低价格是多少？
Franklin Solana ETF（SOEZ）的最低价格为10.76。将其与当前的13.02和10.76 - 25.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOEZ股票是什么时候拆分的？
Franklin Solana ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.12和-45.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.12
- 开盘价
- 13.15
- 卖价
- 13.02
- 买价
- 13.32
- 最低价
- 12.98
- 最高价
- 13.15
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.76%
- 月变化
- 3.01%
- 6个月变化
- -9.90%
- 年变化
- -45.41%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%