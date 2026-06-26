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SOCL: Global X Social Media ETF
Курс SOCL за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.76, а максимальная — 47.27.
Следите за динамикой Global X Social Media ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOCL сегодня?
Global X Social Media ETF (SOCL) сегодня оценивается на уровне 47.05. Инструмент торгуется в пределах 46.76 - 47.27, вчерашнее закрытие составило 46.99, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOCL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Social Media ETF?
Global X Social Media ETF в настоящее время оценивается в 47.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.44% и USD. Отслеживайте движения SOCL на графике в реальном времени.
Как купить акции SOCL?
Вы можете купить акции Global X Social Media ETF (SOCL) по текущей цене 47.05. Ордера обычно размещаются около 47.05 или 47.35, тогда как 10 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOCL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOCL?
Инвестирование в Global X Social Media ETF предполагает учет годового диапазона 41.34 - 63.93 и текущей цены 47.05. Многие сравнивают 1.91% и -1.67% перед размещением ордеров на 47.05 или 47.35. Изучайте ежедневные изменения цены SOCL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Social Media ETF?
Самая высокая цена Global X Social Media ETF (SOCL) за последний год составила 63.93. Акции заметно колебались в пределах 41.34 - 63.93, сравнение с 46.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Social Media ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Social Media ETF?
Самая низкая цена Global X Social Media ETF (SOCL) за год составила 41.34. Сравнение с текущими 47.05 и 41.34 - 63.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOCL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOCL?
В прошлом Global X Social Media ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.99 и -16.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.99
- Open
- 46.76
- Bid
- 47.05
- Ask
- 47.35
- Low
- 46.76
- High
- 47.27
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.91%
- 6-месячное изменение
- -1.67%
- Годовое изменение
- -16.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%