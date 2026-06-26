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SOCL: Global X Social Media ETF

47.05 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SOCL за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.76, а максимальная — 47.27.

Следите за динамикой Global X Social Media ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOCL сегодня?

Global X Social Media ETF (SOCL) сегодня оценивается на уровне 47.05. Инструмент торгуется в пределах 46.76 - 47.27, вчерашнее закрытие составило 46.99, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOCL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Social Media ETF?

Global X Social Media ETF в настоящее время оценивается в 47.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.44% и USD. Отслеживайте движения SOCL на графике в реальном времени.

Как купить акции SOCL?

Вы можете купить акции Global X Social Media ETF (SOCL) по текущей цене 47.05. Ордера обычно размещаются около 47.05 или 47.35, тогда как 10 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOCL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOCL?

Инвестирование в Global X Social Media ETF предполагает учет годового диапазона 41.34 - 63.93 и текущей цены 47.05. Многие сравнивают 1.91% и -1.67% перед размещением ордеров на 47.05 или 47.35. Изучайте ежедневные изменения цены SOCL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Social Media ETF?

Самая высокая цена Global X Social Media ETF (SOCL) за последний год составила 63.93. Акции заметно колебались в пределах 41.34 - 63.93, сравнение с 46.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Social Media ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Social Media ETF?

Самая низкая цена Global X Social Media ETF (SOCL) за год составила 41.34. Сравнение с текущими 47.05 и 41.34 - 63.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOCL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOCL?

В прошлом Global X Social Media ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.99 и -16.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.76 47.27
Годовой диапазон
41.34 63.93
Предыдущее закрытие
46.99
Open
46.76
Bid
47.05
Ask
47.35
Low
46.76
High
47.27
Объем
10
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
1.91%
6-месячное изменение
-1.67%
Годовое изменение
-16.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%