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SOCL: 社交媒体ETF-Global X

46.19 USD 0.86 (1.83%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SOCL汇率已更改-1.83%。当日，交易品种以低点46.19和高点46.60进行交易。

关注社交媒体ETF-Global X动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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SOCL新闻

常见问题解答

SOCL股票今天的价格是多少？

社交媒体ETF-Global X股票今天的定价为46.19。它在46.19 - 46.60范围内交易，昨天的收盘价为47.05，交易量达到22。SOCL的实时价格图表显示了这些更新。

社交媒体ETF-Global X股票是否支付股息？

社交媒体ETF-Global X目前的价值为46.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.97%和USD。实时查看图表以跟踪SOCL走势。

如何购买SOCL股票？

您可以以46.19的当前价格购买社交媒体ETF-Global X股票。订单通常设置在46.19或46.49附近，而22和-0.77%显示市场活动。立即关注SOCL的实时图表更新。

如何投资SOCL股票？

投资社交媒体ETF-Global X需要考虑年度范围41.34 - 63.93和当前价格46.19。许多人在以46.19或46.49下订单之前，会比较0.04%和。实时查看SOCL价格图表，了解每日变化。

社交媒体ETF-Global X股票的最高价格是多少？

在过去一年中，社交媒体ETF-Global X的最高价格是63.93。在41.34 - 63.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪社交媒体ETF-Global X的绩效。

社交媒体ETF-Global X股票的最低价格是多少？

社交媒体ETF-Global X（SOCL）的最低价格为41.34。将其与当前的46.19和41.34 - 63.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOCL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOCL股票是什么时候拆分的？

社交媒体ETF-Global X历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.05和-17.97%中可见。

日范围
46.19 46.60
年范围
41.34 63.93
前一天收盘价
47.05
开盘价
46.55
卖价
46.19
买价
46.49
最低价
46.19
最高价
46.60
交易量
22
日变化
-1.83%
月变化
0.04%
6个月变化
-3.47%
年变化
-17.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%