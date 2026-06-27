SOCL: 社交媒体ETF-Global X
今日SOCL汇率已更改-1.83%。当日，交易品种以低点46.19和高点46.60进行交易。
关注社交媒体ETF-Global X动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOCL新闻
- Nearly A Third Of Tech Has Raised Guidance
- Tech Selloff Creates An Opportunity
- August Perspective
- Markets Rebound After Fed-Induced Rout
- AI Capex Hits A Tipping Point As Investors Demand More Corporate Discipline
- Meta Stock: Is Wall Street Bullish or Bearish?
- Retail Stays Bullish On Hyperscalers Ahead Of Earnings
- Above The Noise: Look Beyond AI Pullback
- Have We Entered A Stealth Bear Market?
- Earnings, Earnings, Earnings Are What Matter Most
- Why Market Momentum May Tell What’s Next For The AI Trade
- Q3 2026 Equity Perspectives - Navigating Hype, Concentration, And Hidden Risk
- Tech Staying In Neutral
- This Week's Market Wrap: AI Shakeup, Earnings, And Renewed Oil Shock
- The Next Big Theme: July 2026
- Correlated Market Psychology: PMI And Retail Money Funds
- Equity Outlook Q3 2026: Broadening Earnings Growth Meets Elevated Volatility
- Know What You Own: Joe Amato On AI Rally, Mega-Cap IPOs, And Hidden Risk In Passive
- Markets Appear To Be Shaking Off Mideast Conflict
- Why Tech Investors Are Reevaluating AI Investments
- Jim Bianco On The 'AI Economy,' Inflation And What's Next
- Equity Outlook: AI Enthusiasm Leaves Little Margin For Error
- Case For A Healthy Market Rotation Vs. A Tech Bubble
- The Strait Is Open. What's Next For Markets?
常见问题解答
SOCL股票今天的价格是多少？
社交媒体ETF-Global X股票今天的定价为46.19。它在46.19 - 46.60范围内交易，昨天的收盘价为47.05，交易量达到22。SOCL的实时价格图表显示了这些更新。
社交媒体ETF-Global X股票是否支付股息？
社交媒体ETF-Global X目前的价值为46.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.97%和USD。实时查看图表以跟踪SOCL走势。
如何购买SOCL股票？
您可以以46.19的当前价格购买社交媒体ETF-Global X股票。订单通常设置在46.19或46.49附近，而22和-0.77%显示市场活动。立即关注SOCL的实时图表更新。
如何投资SOCL股票？
投资社交媒体ETF-Global X需要考虑年度范围41.34 - 63.93和当前价格46.19。许多人在以46.19或46.49下订单之前，会比较0.04%和。实时查看SOCL价格图表，了解每日变化。
社交媒体ETF-Global X股票的最高价格是多少？
在过去一年中，社交媒体ETF-Global X的最高价格是63.93。在41.34 - 63.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪社交媒体ETF-Global X的绩效。
社交媒体ETF-Global X股票的最低价格是多少？
社交媒体ETF-Global X（SOCL）的最低价格为41.34。将其与当前的46.19和41.34 - 63.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOCL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOCL股票是什么时候拆分的？
社交媒体ETF-Global X历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.05和-17.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.05
- 开盘价
- 46.55
- 卖价
- 46.19
- 买价
- 46.49
- 最低价
- 46.19
- 最高价
- 46.60
- 交易量
- 22
- 日变化
- -1.83%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -3.47%
- 年变化
- -17.97%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%