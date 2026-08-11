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SNTH: MRP SynthEquity ETF

30.46 USD 0.14 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SNTH за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.46, а максимальная — 30.63.

Следите за динамикой MRP SynthEquity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SNTH сегодня?

MRP SynthEquity ETF (SNTH) сегодня оценивается на уровне 30.46. Инструмент торгуется в пределах 30.46 - 30.63, вчерашнее закрытие составило 30.60, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNTH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MRP SynthEquity ETF?

MRP SynthEquity ETF в настоящее время оценивается в 30.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.48% и USD. Отслеживайте движения SNTH на графике в реальном времени.

Как купить акции SNTH?

Вы можете купить акции MRP SynthEquity ETF (SNTH) по текущей цене 30.46. Ордера обычно размещаются около 30.46 или 30.76, тогда как 69 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNTH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SNTH?

Инвестирование в MRP SynthEquity ETF предполагает учет годового диапазона 25.76 - 32.70 и текущей цены 30.46. Многие сравнивают 3.39% и 11.13% перед размещением ордеров на 30.46 или 30.76. Изучайте ежедневные изменения цены SNTH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MRP SynthEquity ETF?

Самая высокая цена MRP SynthEquity ETF (SNTH) за последний год составила 32.70. Акции заметно колебались в пределах 25.76 - 32.70, сравнение с 30.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MRP SynthEquity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MRP SynthEquity ETF?

Самая низкая цена MRP SynthEquity ETF (SNTH) за год составила 25.76. Сравнение с текущими 30.46 и 25.76 - 32.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNTH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SNTH?

В прошлом MRP SynthEquity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.60 и 10.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.46 30.63
Годовой диапазон
25.76 32.70
Предыдущее закрытие
30.60
Open
30.60
Bid
30.46
Ask
30.76
Low
30.46
High
30.63
Объем
69
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
3.39%
6-месячное изменение
11.13%
Годовое изменение
10.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%