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SNTH: MRP SynthEquity ETF
Курс SNTH за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.46, а максимальная — 30.63.
Следите за динамикой MRP SynthEquity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SNTH сегодня?
MRP SynthEquity ETF (SNTH) сегодня оценивается на уровне 30.46. Инструмент торгуется в пределах 30.46 - 30.63, вчерашнее закрытие составило 30.60, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNTH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MRP SynthEquity ETF?
MRP SynthEquity ETF в настоящее время оценивается в 30.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.48% и USD. Отслеживайте движения SNTH на графике в реальном времени.
Как купить акции SNTH?
Вы можете купить акции MRP SynthEquity ETF (SNTH) по текущей цене 30.46. Ордера обычно размещаются около 30.46 или 30.76, тогда как 69 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNTH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SNTH?
Инвестирование в MRP SynthEquity ETF предполагает учет годового диапазона 25.76 - 32.70 и текущей цены 30.46. Многие сравнивают 3.39% и 11.13% перед размещением ордеров на 30.46 или 30.76. Изучайте ежедневные изменения цены SNTH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MRP SynthEquity ETF?
Самая высокая цена MRP SynthEquity ETF (SNTH) за последний год составила 32.70. Акции заметно колебались в пределах 25.76 - 32.70, сравнение с 30.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MRP SynthEquity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MRP SynthEquity ETF?
Самая низкая цена MRP SynthEquity ETF (SNTH) за год составила 25.76. Сравнение с текущими 30.46 и 25.76 - 32.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNTH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SNTH?
В прошлом MRP SynthEquity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.60 и 10.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.60
- Open
- 30.60
- Bid
- 30.46
- Ask
- 30.76
- Low
- 30.46
- High
- 30.63
- Объем
- 69
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 3.39%
- 6-месячное изменение
- 11.13%
- Годовое изменение
- 10.48%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%