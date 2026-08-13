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SNTH: MRP SynthEquity ETF

30.48 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SNTH汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点30.37和高点30.62进行交易。

关注MRP SynthEquity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SNTH股票今天的价格是多少？

MRP SynthEquity ETF股票今天的定价为30.48。它在30.37 - 30.62范围内交易，昨天的收盘价为30.46，交易量达到109。SNTH的实时价格图表显示了这些更新。

MRP SynthEquity ETF股票是否支付股息？

MRP SynthEquity ETF目前的价值为30.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.55%和USD。实时查看图表以跟踪SNTH走势。

如何购买SNTH股票？

您可以以30.48的当前价格购买MRP SynthEquity ETF股票。订单通常设置在30.48或30.78附近，而109和-0.10%显示市场活动。立即关注SNTH的实时图表更新。

如何投资SNTH股票？

投资MRP SynthEquity ETF需要考虑年度范围25.76 - 32.70和当前价格30.48。许多人在以30.48或30.78下订单之前，会比较3.46%和。实时查看SNTH价格图表，了解每日变化。

MRP SynthEquity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MRP SynthEquity ETF的最高价格是32.70。在25.76 - 32.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MRP SynthEquity ETF的绩效。

MRP SynthEquity ETF股票的最低价格是多少？

MRP SynthEquity ETF（SNTH）的最低价格为25.76。将其与当前的30.48和25.76 - 32.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SNTH股票是什么时候拆分的？

MRP SynthEquity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.46和10.55%中可见。

日范围
30.37 30.62
年范围
25.76 32.70
前一天收盘价
30.46
开盘价
30.51
卖价
30.48
买价
30.78
最低价
30.37
最高价
30.62
交易量
109
日变化
0.07%
月变化
3.46%
6个月变化
11.20%
年变化
10.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%