SNTH: MRP SynthEquity ETF
今日SNTH汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点30.37和高点30.62进行交易。
关注MRP SynthEquity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SNTH股票今天的价格是多少？
MRP SynthEquity ETF股票今天的定价为30.48。它在30.37 - 30.62范围内交易，昨天的收盘价为30.46，交易量达到109。SNTH的实时价格图表显示了这些更新。
MRP SynthEquity ETF股票是否支付股息？
MRP SynthEquity ETF目前的价值为30.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.55%和USD。实时查看图表以跟踪SNTH走势。
如何购买SNTH股票？
您可以以30.48的当前价格购买MRP SynthEquity ETF股票。订单通常设置在30.48或30.78附近，而109和-0.10%显示市场活动。立即关注SNTH的实时图表更新。
如何投资SNTH股票？
投资MRP SynthEquity ETF需要考虑年度范围25.76 - 32.70和当前价格30.48。许多人在以30.48或30.78下订单之前，会比较3.46%和。实时查看SNTH价格图表，了解每日变化。
MRP SynthEquity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MRP SynthEquity ETF的最高价格是32.70。在25.76 - 32.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MRP SynthEquity ETF的绩效。
MRP SynthEquity ETF股票的最低价格是多少？
MRP SynthEquity ETF（SNTH）的最低价格为25.76。将其与当前的30.48和25.76 - 32.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SNTH股票是什么时候拆分的？
MRP SynthEquity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.46和10.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.46
- 开盘价
- 30.51
- 卖价
- 30.48
- 买价
- 30.78
- 最低价
- 30.37
- 最高价
- 30.62
- 交易量
- 109
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 3.46%
- 6个月变化
- 11.20%
- 年变化
- 10.55%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%