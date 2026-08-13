SNTH股票今天的价格是多少？ MRP SynthEquity ETF股票今天的定价为30.48。它在30.37 - 30.62范围内交易，昨天的收盘价为30.46，交易量达到109。SNTH的实时价格图表显示了这些更新。

MRP SynthEquity ETF股票是否支付股息？ MRP SynthEquity ETF目前的价值为30.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.55%和USD。实时查看图表以跟踪SNTH走势。

如何购买SNTH股票？ 您可以以30.48的当前价格购买MRP SynthEquity ETF股票。订单通常设置在30.48或30.78附近，而109和-0.10%显示市场活动。立即关注SNTH的实时图表更新。

如何投资SNTH股票？ 投资MRP SynthEquity ETF需要考虑年度范围25.76 - 32.70和当前价格30.48。许多人在以30.48或30.78下订单之前，会比较3.46%和。实时查看SNTH价格图表，了解每日变化。

MRP SynthEquity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，MRP SynthEquity ETF的最高价格是32.70。在25.76 - 32.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MRP SynthEquity ETF的绩效。

MRP SynthEquity ETF股票的最低价格是多少？ MRP SynthEquity ETF（SNTH）的最低价格为25.76。将其与当前的30.48和25.76 - 32.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。