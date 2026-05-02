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SNPE: Xtrackers S&P 500 ESG ETF
Курс SNPE за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.03, а максимальная — 71.31.
Следите за динамикой Xtrackers S&P 500 ESG ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SNPE сегодня?
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) сегодня оценивается на уровне 71.11. Инструмент торгуется в пределах 71.03 - 71.31, вчерашнее закрытие составило 71.20, а торговый объем достиг 707. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNPE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers S&P 500 ESG ETF?
Xtrackers S&P 500 ESG ETF в настоящее время оценивается в 71.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.06% и USD. Отслеживайте движения SNPE на графике в реальном времени.
Как купить акции SNPE?
Вы можете купить акции Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) по текущей цене 71.11. Ордера обычно размещаются около 71.11 или 71.41, тогда как 707 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNPE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SNPE?
Инвестирование в Xtrackers S&P 500 ESG ETF предполагает учет годового диапазона 57.13 - 71.71 и текущей цены 71.11. Многие сравнивают 3.25% и 14.09% перед размещением ордеров на 71.11 или 71.41. Изучайте ежедневные изменения цены SNPE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers S&P 500 ESG ETF?
Самая высокая цена Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) за последний год составила 71.71. Акции заметно колебались в пределах 57.13 - 71.71, сравнение с 71.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers S&P 500 ESG ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers S&P 500 ESG ETF?
Самая низкая цена Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) за год составила 57.13. Сравнение с текущими 71.11 и 57.13 - 71.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNPE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SNPE?
В прошлом Xtrackers S&P 500 ESG ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.20 и 24.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 71.20
- Open
- 71.12
- Bid
- 71.11
- Ask
- 71.41
- Low
- 71.03
- High
- 71.31
- Объем
- 707
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 3.25%
- 6-месячное изменение
- 14.09%
- Годовое изменение
- 24.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%