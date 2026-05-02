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SNPE: Xtrackers S&P 500 ESG ETF

71.11 USD 0.09 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SNPE за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.03, а максимальная — 71.31.

Следите за динамикой Xtrackers S&P 500 ESG ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SNPE сегодня?

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) сегодня оценивается на уровне 71.11. Инструмент торгуется в пределах 71.03 - 71.31, вчерашнее закрытие составило 71.20, а торговый объем достиг 707. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNPE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers S&P 500 ESG ETF?

Xtrackers S&P 500 ESG ETF в настоящее время оценивается в 71.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.06% и USD. Отслеживайте движения SNPE на графике в реальном времени.

Как купить акции SNPE?

Вы можете купить акции Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) по текущей цене 71.11. Ордера обычно размещаются около 71.11 или 71.41, тогда как 707 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNPE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SNPE?

Инвестирование в Xtrackers S&P 500 ESG ETF предполагает учет годового диапазона 57.13 - 71.71 и текущей цены 71.11. Многие сравнивают 3.25% и 14.09% перед размещением ордеров на 71.11 или 71.41. Изучайте ежедневные изменения цены SNPE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers S&P 500 ESG ETF?

Самая высокая цена Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) за последний год составила 71.71. Акции заметно колебались в пределах 57.13 - 71.71, сравнение с 71.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers S&P 500 ESG ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers S&P 500 ESG ETF?

Самая низкая цена Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) за год составила 57.13. Сравнение с текущими 71.11 и 57.13 - 71.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNPE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SNPE?

В прошлом Xtrackers S&P 500 ESG ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.20 и 24.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
71.03 71.31
Годовой диапазон
57.13 71.71
Предыдущее закрытие
71.20
Open
71.12
Bid
71.11
Ask
71.41
Low
71.03
High
71.31
Объем
707
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
3.25%
6-месячное изменение
14.09%
Годовое изменение
24.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%