SNPE: Xtrackers S&P 500 ESG ETF
今日SNPE汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点70.85和高点71.38进行交易。
关注Xtrackers S&P 500 ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
SNPE股票今天的价格是多少？
Xtrackers S&P 500 ESG ETF股票今天的定价为70.90。它在70.85 - 71.38范围内交易，昨天的收盘价为71.11，交易量达到466。SNPE的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers S&P 500 ESG ETF股票是否支付股息？
Xtrackers S&P 500 ESG ETF目前的价值为70.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.69%和USD。实时查看图表以跟踪SNPE走势。
如何购买SNPE股票？
您可以以70.90的当前价格购买Xtrackers S&P 500 ESG ETF股票。订单通常设置在70.90或71.20附近，而466和-0.67%显示市场活动。立即关注SNPE的实时图表更新。
如何投资SNPE股票？
投资Xtrackers S&P 500 ESG ETF需要考虑年度范围57.13 - 71.71和当前价格70.90。许多人在以70.90或71.20下订单之前，会比较2.95%和。实时查看SNPE价格图表，了解每日变化。
Xtrackers S&P 500 ESG ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers S&P 500 ESG ETF的最高价格是71.71。在57.13 - 71.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers S&P 500 ESG ETF的绩效。
Xtrackers S&P 500 ESG ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers S&P 500 ESG ETF（SNPE）的最低价格为57.13。将其与当前的70.90和57.13 - 71.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNPE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SNPE股票是什么时候拆分的？
Xtrackers S&P 500 ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.11和23.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 71.11
- 开盘价
- 71.38
- 卖价
- 70.90
- 买价
- 71.20
- 最低价
- 70.85
- 最高价
- 71.38
- 交易量
- 466
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- 2.95%
- 6个月变化
- 13.75%
- 年变化
- 23.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%