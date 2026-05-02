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SNPE: Xtrackers S&P 500 ESG ETF

70.90 USD 0.21 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SNPE汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点70.85和高点71.38进行交易。

关注Xtrackers S&P 500 ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

SNPE新闻

常见问题解答

SNPE股票今天的价格是多少？

Xtrackers S&P 500 ESG ETF股票今天的定价为70.90。它在70.85 - 71.38范围内交易，昨天的收盘价为71.11，交易量达到466。SNPE的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers S&P 500 ESG ETF股票是否支付股息？

Xtrackers S&P 500 ESG ETF目前的价值为70.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.69%和USD。实时查看图表以跟踪SNPE走势。

如何购买SNPE股票？

您可以以70.90的当前价格购买Xtrackers S&P 500 ESG ETF股票。订单通常设置在70.90或71.20附近，而466和-0.67%显示市场活动。立即关注SNPE的实时图表更新。

如何投资SNPE股票？

投资Xtrackers S&P 500 ESG ETF需要考虑年度范围57.13 - 71.71和当前价格70.90。许多人在以70.90或71.20下订单之前，会比较2.95%和。实时查看SNPE价格图表，了解每日变化。

Xtrackers S&P 500 ESG ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers S&P 500 ESG ETF的最高价格是71.71。在57.13 - 71.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers S&P 500 ESG ETF的绩效。

Xtrackers S&P 500 ESG ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers S&P 500 ESG ETF（SNPE）的最低价格为57.13。将其与当前的70.90和57.13 - 71.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNPE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SNPE股票是什么时候拆分的？

Xtrackers S&P 500 ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.11和23.69%中可见。

日范围
70.85 71.38
年范围
57.13 71.71
前一天收盘价
71.11
开盘价
71.38
卖价
70.90
买价
71.20
最低价
70.85
最高价
71.38
交易量
466
日变化
-0.30%
月变化
2.95%
6个月变化
13.75%
年变化
23.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%