Курс SNOY за сегодня изменился на 1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.65, а максимальная — 11.94.

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