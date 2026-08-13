SNOY: YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF
今日SNOY汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点11.64和高点11.88进行交易。
关注YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SNOY股票今天的价格是多少？
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF股票今天的定价为11.81。它在11.64 - 11.88范围内交易，昨天的收盘价为11.82，交易量达到190。SNOY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF目前的价值为11.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.85%和USD。实时查看图表以跟踪SNOY走势。
如何购买SNOY股票？
您可以以11.81的当前价格购买YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在11.81或12.11附近，而190和0.68%显示市场活动。立即关注SNOY的实时图表更新。
如何投资SNOY股票？
投资YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围6.17 - 12.09和当前价格11.81。许多人在以11.81或12.11下订单之前，会比较7.66%和。实时查看SNOY价格图表，了解每日变化。
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF的最高价格是12.09。在6.17 - 12.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF（SNOY）的最低价格为6.17。将其与当前的11.81和6.17 - 12.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNOY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SNOY股票是什么时候拆分的？
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.82和26.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.82
- 开盘价
- 11.73
- 卖价
- 11.81
- 买价
- 12.11
- 最低价
- 11.64
- 最高价
- 11.88
- 交易量
- 190
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 7.66%
- 6个月变化
- 34.05%
- 年变化
- 26.85%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%