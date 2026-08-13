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SNOY: YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

11.81 USD 0.01 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SNOY汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点11.64和高点11.88进行交易。

关注YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SNOY股票今天的价格是多少？

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF股票今天的定价为11.81。它在11.64 - 11.88范围内交易，昨天的收盘价为11.82，交易量达到190。SNOY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF目前的价值为11.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.85%和USD。实时查看图表以跟踪SNOY走势。

如何购买SNOY股票？

您可以以11.81的当前价格购买YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在11.81或12.11附近，而190和0.68%显示市场活动。立即关注SNOY的实时图表更新。

如何投资SNOY股票？

投资YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围6.17 - 12.09和当前价格11.81。许多人在以11.81或12.11下订单之前，会比较7.66%和。实时查看SNOY价格图表，了解每日变化。

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF的最高价格是12.09。在6.17 - 12.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF（SNOY）的最低价格为6.17。将其与当前的11.81和6.17 - 12.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNOY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SNOY股票是什么时候拆分的？

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.82和26.85%中可见。

日范围
11.64 11.88
年范围
6.17 12.09
前一天收盘价
11.82
开盘价
11.73
卖价
11.81
买价
12.11
最低价
11.64
最高价
11.88
交易量
190
日变化
-0.08%
月变化
7.66%
6个月变化
34.05%
年变化
26.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%