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SNOV: FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November

27.39 USD 0.06 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SNOV за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.39, а максимальная — 27.43.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SNOV сегодня?

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) сегодня оценивается на уровне 27.39. Инструмент торгуется в пределах 27.39 - 27.43, вчерашнее закрытие составило 27.45, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November?

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 27.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.42% и USD. Отслеживайте движения SNOV на графике в реальном времени.

Как купить акции SNOV?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) по текущей цене 27.39. Ордера обычно размещаются около 27.39 или 27.69, тогда как 6 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SNOV?

Инвестирование в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 23.42 - 27.45 и текущей цены 27.39. Многие сравнивают 0.48% и 8.26% перед размещением ордеров на 27.39 или 27.69. Изучайте ежедневные изменения цены SNOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) за последний год составила 27.45. Акции заметно колебались в пределах 23.42 - 27.45, сравнение с 27.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) за год составила 23.42. Сравнение с текущими 27.39 и 23.42 - 27.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SNOV?

В прошлом FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.45 и 13.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.39 27.43
Годовой диапазон
23.42 27.45
Предыдущее закрытие
27.45
Open
27.41
Bid
27.39
Ask
27.69
Low
27.39
High
27.43
Объем
6
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
0.48%
6-месячное изменение
8.26%
Годовое изменение
13.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%