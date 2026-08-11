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SNOV: FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November
Курс SNOV за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.39, а максимальная — 27.43.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SNOV сегодня?
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) сегодня оценивается на уровне 27.39. Инструмент торгуется в пределах 27.39 - 27.43, вчерашнее закрытие составило 27.45, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November?
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 27.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.42% и USD. Отслеживайте движения SNOV на графике в реальном времени.
Как купить акции SNOV?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) по текущей цене 27.39. Ордера обычно размещаются около 27.39 или 27.69, тогда как 6 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SNOV?
Инвестирование в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 23.42 - 27.45 и текущей цены 27.39. Многие сравнивают 0.48% и 8.26% перед размещением ордеров на 27.39 или 27.69. Изучайте ежедневные изменения цены SNOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) за последний год составила 27.45. Акции заметно колебались в пределах 23.42 - 27.45, сравнение с 27.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) за год составила 23.42. Сравнение с текущими 27.39 и 23.42 - 27.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SNOV?
В прошлом FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.45 и 13.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.45
- Open
- 27.41
- Bid
- 27.39
- Ask
- 27.69
- Low
- 27.39
- High
- 27.43
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- 8.26%
- Годовое изменение
- 13.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%