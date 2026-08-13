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SNOV: FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November

27.42 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SNOV汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点27.42和高点27.45进行交易。

关注FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

SNOV股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票今天的定价为27.42。它在27.42 - 27.45范围内交易，昨天的收盘价为27.39，交易量达到3。SNOV的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November目前的价值为27.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.54%和USD。实时查看图表以跟踪SNOV走势。

如何购买SNOV股票？

您可以以27.42的当前价格购买FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票。订单通常设置在27.42或27.72附近，而3和-0.11%显示市场活动。立即关注SNOV的实时图表更新。

如何投资SNOV股票？

投资FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November需要考虑年度范围23.42 - 27.45和当前价格27.42。许多人在以27.42或27.72下订单之前，会比较0.59%和。实时查看SNOV价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November的最高价格是27.45。在23.42 - 27.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November的绩效。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November（SNOV）的最低价格为23.42。将其与当前的27.42和23.42 - 27.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SNOV股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.39和13.54%中可见。

日范围
27.42 27.45
年范围
23.42 27.45
前一天收盘价
27.39
开盘价
27.45
卖价
27.42
买价
27.72
最低价
27.42
最高价
27.45
交易量
3
日变化
0.11%
月变化
0.59%
6个月变化
8.38%
年变化
13.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%