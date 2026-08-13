SNOV: FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November
今日SNOV汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点27.42和高点27.45进行交易。
关注FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SNOV股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票今天的定价为27.42。它在27.42 - 27.45范围内交易，昨天的收盘价为27.39，交易量达到3。SNOV的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November目前的价值为27.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.54%和USD。实时查看图表以跟踪SNOV走势。
如何购买SNOV股票？
您可以以27.42的当前价格购买FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票。订单通常设置在27.42或27.72附近，而3和-0.11%显示市场活动。立即关注SNOV的实时图表更新。
如何投资SNOV股票？
投资FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November需要考虑年度范围23.42 - 27.45和当前价格27.42。许多人在以27.42或27.72下订单之前，会比较0.59%和。实时查看SNOV价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November的最高价格是27.45。在23.42 - 27.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November的绩效。
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November（SNOV）的最低价格为23.42。将其与当前的27.42和23.42 - 27.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SNOV股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.39和13.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.39
- 开盘价
- 27.45
- 卖价
- 27.42
- 买价
- 27.72
- 最低价
- 27.42
- 最高价
- 27.45
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 0.59%
- 6个月变化
- 8.38%
- 年变化
- 13.54%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%