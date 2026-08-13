SNOV股票今天的价格是多少？ FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票今天的定价为27.42。它在27.42 - 27.45范围内交易，昨天的收盘价为27.39，交易量达到3。SNOV的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票是否支付股息？ FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November目前的价值为27.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.54%和USD。实时查看图表以跟踪SNOV走势。

如何购买SNOV股票？ 您可以以27.42的当前价格购买FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票。订单通常设置在27.42或27.72附近，而3和-0.11%显示市场活动。立即关注SNOV的实时图表更新。

如何投资SNOV股票？ 投资FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November需要考虑年度范围23.42 - 27.45和当前价格27.42。许多人在以27.42或27.72下订单之前，会比较0.59%和。实时查看SNOV价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November的最高价格是27.45。在23.42 - 27.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November的绩效。

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？ FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November（SNOV）的最低价格为23.42。将其与当前的27.42和23.42 - 27.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。