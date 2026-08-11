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SMZ

20.37 USD 1.84 (9.93%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMZ за сегодня изменился на 9.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.30, а максимальная — 20.50.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMZ сегодня?

(SMZ) сегодня оценивается на уровне 20.37. Инструмент торгуется в пределах 19.30 - 20.50, вчерашнее закрытие составило 18.53, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 20.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -29.39% и USD. Отслеживайте движения SMZ на графике в реальном времени.

Как купить акции SMZ?

Вы можете купить акции (SMZ) по текущей цене 20.37. Ордера обычно размещаются около 20.37 или 20.67, тогда как 22 и 1.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMZ?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 14.45 - 66.44 и текущей цены 20.37. Многие сравнивают -21.17% и -46.73% перед размещением ордеров на 20.37 или 20.67. Изучайте ежедневные изменения цены SMZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (SMZ) за последний год составила 66.44. Акции заметно колебались в пределах 14.45 - 66.44, сравнение с 18.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (SMZ) за год составила 14.45. Сравнение с текущими 20.37 и 14.45 - 66.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMZ?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.53 и -29.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.30 20.50
Годовой диапазон
14.45 66.44
Предыдущее закрытие
18.53
Open
20.00
Bid
20.37
Ask
20.67
Low
19.30
High
20.50
Объем
22
Дневное изменение
9.93%
Месячное изменение
-21.17%
6-месячное изменение
-46.73%
Годовое изменение
-29.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%