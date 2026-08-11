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SMZ
Курс SMZ за сегодня изменился на 9.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.30, а максимальная — 20.50.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMZ сегодня?
(SMZ) сегодня оценивается на уровне 20.37. Инструмент торгуется в пределах 19.30 - 20.50, вчерашнее закрытие составило 18.53, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 20.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -29.39% и USD. Отслеживайте движения SMZ на графике в реальном времени.
Как купить акции SMZ?
Вы можете купить акции (SMZ) по текущей цене 20.37. Ордера обычно размещаются около 20.37 или 20.67, тогда как 22 и 1.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMZ?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 14.45 - 66.44 и текущей цены 20.37. Многие сравнивают -21.17% и -46.73% перед размещением ордеров на 20.37 или 20.67. Изучайте ежедневные изменения цены SMZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (SMZ) за последний год составила 66.44. Акции заметно колебались в пределах 14.45 - 66.44, сравнение с 18.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (SMZ) за год составила 14.45. Сравнение с текущими 20.37 и 14.45 - 66.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMZ?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.53 и -29.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.53
- Open
- 20.00
- Bid
- 20.37
- Ask
- 20.67
- Low
- 19.30
- High
- 20.50
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 9.93%
- Месячное изменение
- -21.17%
- 6-месячное изменение
- -46.73%
- Годовое изменение
- -29.39%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%