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SMZ

17.39 USD 2.98 (14.63%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMZ汇率已更改-14.63%。当日，交易品种以低点17.39和高点20.39进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMZ股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为17.39。它在17.39 - 20.39范围内交易，昨天的收盘价为20.37，交易量达到67。SMZ的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为17.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.72%和USD。实时查看图表以跟踪SMZ走势。

如何购买SMZ股票？

您可以以17.39的当前价格购买股票。订单通常设置在17.39或17.69附近，而67和-11.95%显示市场活动。立即关注SMZ的实时图表更新。

如何投资SMZ股票？

投资需要考虑年度范围14.45 - 66.44和当前价格17.39。许多人在以17.39或17.69下订单之前，会比较-32.70%和。实时查看SMZ价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是66.44。在14.45 - 66.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（SMZ）的最低价格为14.45。将其与当前的17.39和14.45 - 66.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMZ股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.37和-39.72%中可见。

日范围
17.39 20.39
年范围
14.45 66.44
前一天收盘价
20.37
开盘价
19.75
卖价
17.39
买价
17.69
最低价
17.39
最高价
20.39
交易量
67
日变化
-14.63%
月变化
-32.70%
6个月变化
-54.52%
年变化
-39.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%