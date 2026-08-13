SMZ
今日SMZ汇率已更改-14.63%。当日，交易品种以低点17.39和高点20.39进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
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常见问题解答
SMZ股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为17.39。它在17.39 - 20.39范围内交易，昨天的收盘价为20.37，交易量达到67。SMZ的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为17.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.72%和USD。实时查看图表以跟踪SMZ走势。
如何购买SMZ股票？
您可以以17.39的当前价格购买股票。订单通常设置在17.39或17.69附近，而67和-11.95%显示市场活动。立即关注SMZ的实时图表更新。
如何投资SMZ股票？
投资需要考虑年度范围14.45 - 66.44和当前价格17.39。许多人在以17.39或17.69下订单之前，会比较-32.70%和。实时查看SMZ价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是66.44。在14.45 - 66.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（SMZ）的最低价格为14.45。将其与当前的17.39和14.45 - 66.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMZ股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.37和-39.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.37
- 开盘价
- 19.75
- 卖价
- 17.39
- 买价
- 17.69
- 最低价
- 17.39
- 最高价
- 20.39
- 交易量
- 67
- 日变化
- -14.63%
- 月变化
- -32.70%
- 6个月变化
- -54.52%
- 年变化
- -39.72%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%