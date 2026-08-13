SMZ股票今天的价格是多少？ 股票今天的定价为17.39。它在17.39 - 20.39范围内交易，昨天的收盘价为20.37，交易量达到67。SMZ的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？ 目前的价值为17.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.72%和USD。实时查看图表以跟踪SMZ走势。

如何购买SMZ股票？ 您可以以17.39的当前价格购买股票。订单通常设置在17.39或17.69附近，而67和-11.95%显示市场活动。立即关注SMZ的实时图表更新。

如何投资SMZ股票？ 投资需要考虑年度范围14.45 - 66.44和当前价格17.39。许多人在以17.39或17.69下订单之前，会比较-32.70%和。实时查看SMZ价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，的最高价格是66.44。在14.45 - 66.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？ （SMZ）的最低价格为14.45。将其与当前的17.39和14.45 - 66.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。