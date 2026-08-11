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SMYY: GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF
Курс SMYY за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.22, а максимальная — 6.25.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMYY сегодня?
GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) сегодня оценивается на уровне 6.22. Инструмент торгуется в пределах 6.22 - 6.25, вчерашнее закрытие составило 6.16, а торговый объем достиг 113. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF?
GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF в настоящее время оценивается в 6.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.53% и USD. Отслеживайте движения SMYY на графике в реальном времени.
Как купить акции SMYY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) по текущей цене 6.22. Ордера обычно размещаются около 6.22 или 6.52, тогда как 113 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMYY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF предполагает учет годового диапазона 6.16 - 26.65 и текущей цены 6.22. Многие сравнивают 0.48% и -39.90% перед размещением ордеров на 6.22 или 6.52. Изучайте ежедневные изменения цены SMYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) за последний год составила 26.65. Акции заметно колебались в пределах 6.16 - 26.65, сравнение с 6.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) за год составила 6.16. Сравнение с текущими 6.22 и 6.16 - 26.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMYY?
В прошлом GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.16 и -75.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.16
- Open
- 6.22
- Bid
- 6.22
- Ask
- 6.52
- Low
- 6.22
- High
- 6.25
- Объем
- 113
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- -39.90%
- Годовое изменение
- -75.53%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%