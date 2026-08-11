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SMYY: GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF

6.22 USD 0.06 (0.97%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMYY за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.22, а максимальная — 6.25.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMYY сегодня?

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) сегодня оценивается на уровне 6.22. Инструмент торгуется в пределах 6.22 - 6.25, вчерашнее закрытие составило 6.16, а торговый объем достиг 113. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF?

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF в настоящее время оценивается в 6.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.53% и USD. Отслеживайте движения SMYY на графике в реальном времени.

Как купить акции SMYY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) по текущей цене 6.22. Ордера обычно размещаются около 6.22 или 6.52, тогда как 113 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMYY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF предполагает учет годового диапазона 6.16 - 26.65 и текущей цены 6.22. Многие сравнивают 0.48% и -39.90% перед размещением ордеров на 6.22 или 6.52. Изучайте ежедневные изменения цены SMYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) за последний год составила 26.65. Акции заметно колебались в пределах 6.16 - 26.65, сравнение с 6.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) за год составила 6.16. Сравнение с текущими 6.22 и 6.16 - 26.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMYY?

В прошлом GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.16 и -75.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.22 6.25
Годовой диапазон
6.16 26.65
Предыдущее закрытие
6.16
Open
6.22
Bid
6.22
Ask
6.52
Low
6.22
High
6.25
Объем
113
Дневное изменение
0.97%
Месячное изменение
0.48%
6-месячное изменение
-39.90%
Годовое изменение
-75.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%