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SMYY: GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF

6.23 USD 0.01 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMYY汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点6.22和高点6.26进行交易。

关注GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMYY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF股票今天的定价为6.23。它在6.22 - 6.26范围内交易，昨天的收盘价为6.22，交易量达到22。SMYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF目前的价值为6.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.49%和USD。实时查看图表以跟踪SMYY走势。

如何购买SMYY股票？

您可以以6.23的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF股票。订单通常设置在6.23或6.53附近，而22和-0.48%显示市场活动。立即关注SMYY的实时图表更新。

如何投资SMYY股票？

投资GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF需要考虑年度范围6.16 - 26.65和当前价格6.23。许多人在以6.23或6.53下订单之前，会比较0.65%和。实时查看SMYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF的最高价格是26.65。在6.16 - 26.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF（SMYY）的最低价格为6.16。将其与当前的6.23和6.16 - 26.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMYY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.22和-75.49%中可见。

日范围
6.22 6.26
年范围
6.16 26.65
前一天收盘价
6.22
开盘价
6.26
卖价
6.23
买价
6.53
最低价
6.22
最高价
6.26
交易量
22
日变化
0.16%
月变化
0.65%
6个月变化
-39.81%
年变化
-75.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%