Курс SMU за сегодня изменился на -13.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.33, а максимальная — 7.26.

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