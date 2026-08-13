SMU: Tradr 2X Long SMR Daily ETF
今日SMU汇率已更改15.64%。当日，交易品种以低点6.31和高点7.36进行交易。
关注Tradr 2X Long SMR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SMU股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票今天的定价为7.32。它在6.31 - 7.36范围内交易，昨天的收盘价为6.33，交易量达到3747。SMU的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long SMR Daily ETF目前的价值为7.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.43%和USD。实时查看图表以跟踪SMU走势。
如何购买SMU股票？
您可以以7.32的当前价格购买Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票。订单通常设置在7.32或7.62附近，而3747和11.42%显示市场活动。立即关注SMU的实时图表更新。
如何投资SMU股票？
投资Tradr 2X Long SMR Daily ETF需要考虑年度范围3.30 - 46.90和当前价格7.32。许多人在以7.32或7.62下订单之前，会比较34.07%和。实时查看SMU价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long SMR Daily ETF的最高价格是46.90。在3.30 - 46.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long SMR Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long SMR Daily ETF（SMU）的最低价格为3.30。将其与当前的7.32和3.30 - 46.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMU股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long SMR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.33和-60.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.33
- 开盘价
- 6.57
- 卖价
- 7.32
- 买价
- 7.62
- 最低价
- 6.31
- 最高价
- 7.36
- 交易量
- 3.747 K
- 日变化
- 15.64%
- 月变化
- 34.07%
- 6个月变化
- 17.78%
- 年变化
- -60.43%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%