SMU股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票今天的定价为7.32。它在6.31 - 7.36范围内交易，昨天的收盘价为6.33，交易量达到3747。SMU的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long SMR Daily ETF目前的价值为7.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.43%和USD。实时查看图表以跟踪SMU走势。

如何购买SMU股票？ 您可以以7.32的当前价格购买Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票。订单通常设置在7.32或7.62附近，而3747和11.42%显示市场活动。立即关注SMU的实时图表更新。

如何投资SMU股票？ 投资Tradr 2X Long SMR Daily ETF需要考虑年度范围3.30 - 46.90和当前价格7.32。许多人在以7.32或7.62下订单之前，会比较34.07%和。实时查看SMU价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long SMR Daily ETF的最高价格是46.90。在3.30 - 46.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long SMR Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long SMR Daily ETF（SMU）的最低价格为3.30。将其与当前的7.32和3.30 - 46.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。