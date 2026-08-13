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SMU: Tradr 2X Long SMR Daily ETF

7.32 USD 0.99 (15.64%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMU汇率已更改15.64%。当日，交易品种以低点6.31和高点7.36进行交易。

关注Tradr 2X Long SMR Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMU股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票今天的定价为7.32。它在6.31 - 7.36范围内交易，昨天的收盘价为6.33，交易量达到3747。SMU的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long SMR Daily ETF目前的价值为7.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.43%和USD。实时查看图表以跟踪SMU走势。

如何购买SMU股票？

您可以以7.32的当前价格购买Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票。订单通常设置在7.32或7.62附近，而3747和11.42%显示市场活动。立即关注SMU的实时图表更新。

如何投资SMU股票？

投资Tradr 2X Long SMR Daily ETF需要考虑年度范围3.30 - 46.90和当前价格7.32。许多人在以7.32或7.62下订单之前，会比较34.07%和。实时查看SMU价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long SMR Daily ETF的最高价格是46.90。在3.30 - 46.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long SMR Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long SMR Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long SMR Daily ETF（SMU）的最低价格为3.30。将其与当前的7.32和3.30 - 46.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMU股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long SMR Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.33和-60.43%中可见。

日范围
6.31 7.36
年范围
3.30 46.90
前一天收盘价
6.33
开盘价
6.57
卖价
7.32
买价
7.62
最低价
6.31
最高价
7.36
交易量
3.747 K
日变化
15.64%
月变化
34.07%
6个月变化
17.78%
年变化
-60.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%