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SMTH: ALPS ETF Trust ALPS
Курс SMTH за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.35, а максимальная — 25.40.
Следите за динамикой ALPS ETF Trust ALPS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMTH сегодня?
ALPS ETF Trust ALPS (SMTH) сегодня оценивается на уровне 25.37. Инструмент торгуется в пределах 25.35 - 25.40, вчерашнее закрытие составило 25.45, а торговый объем достиг 177. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMTH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS ETF Trust ALPS?
ALPS ETF Trust ALPS в настоящее время оценивается в 25.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.23% и USD. Отслеживайте движения SMTH на графике в реальном времени.
Как купить акции SMTH?
Вы можете купить акции ALPS ETF Trust ALPS (SMTH) по текущей цене 25.37. Ордера обычно размещаются около 25.37 или 25.67, тогда как 177 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMTH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMTH?
Инвестирование в ALPS ETF Trust ALPS предполагает учет годового диапазона 25.25 - 26.36 и текущей цены 25.37. Многие сравнивают 0.16% и -3.35% перед размещением ордеров на 25.37 или 25.67. Изучайте ежедневные изменения цены SMTH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALPS ETF Trust ALPS?
Самая высокая цена ALPS ETF Trust ALPS (SMTH) за последний год составила 26.36. Акции заметно колебались в пределах 25.25 - 26.36, сравнение с 25.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS ETF Trust ALPS на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALPS ETF Trust ALPS?
Самая низкая цена ALPS ETF Trust ALPS (SMTH) за год составила 25.25. Сравнение с текущими 25.37 и 25.25 - 26.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMTH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMTH?
В прошлом ALPS ETF Trust ALPS проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.45 и -3.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.45
- Open
- 25.38
- Bid
- 25.37
- Ask
- 25.67
- Low
- 25.35
- High
- 25.40
- Объем
- 177
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -3.35%
- Годовое изменение
- -3.23%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%