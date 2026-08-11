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SMTH: ALPS ETF Trust ALPS

25.37 USD 0.08 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMTH за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.35, а максимальная — 25.40.

Следите за динамикой ALPS ETF Trust ALPS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMTH сегодня?

ALPS ETF Trust ALPS (SMTH) сегодня оценивается на уровне 25.37. Инструмент торгуется в пределах 25.35 - 25.40, вчерашнее закрытие составило 25.45, а торговый объем достиг 177. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMTH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS ETF Trust ALPS?

ALPS ETF Trust ALPS в настоящее время оценивается в 25.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.23% и USD. Отслеживайте движения SMTH на графике в реальном времени.

Как купить акции SMTH?

Вы можете купить акции ALPS ETF Trust ALPS (SMTH) по текущей цене 25.37. Ордера обычно размещаются около 25.37 или 25.67, тогда как 177 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMTH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMTH?

Инвестирование в ALPS ETF Trust ALPS предполагает учет годового диапазона 25.25 - 26.36 и текущей цены 25.37. Многие сравнивают 0.16% и -3.35% перед размещением ордеров на 25.37 или 25.67. Изучайте ежедневные изменения цены SMTH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALPS ETF Trust ALPS?

Самая высокая цена ALPS ETF Trust ALPS (SMTH) за последний год составила 26.36. Акции заметно колебались в пределах 25.25 - 26.36, сравнение с 25.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS ETF Trust ALPS на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALPS ETF Trust ALPS?

Самая низкая цена ALPS ETF Trust ALPS (SMTH) за год составила 25.25. Сравнение с текущими 25.37 и 25.25 - 26.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMTH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMTH?

В прошлом ALPS ETF Trust ALPS проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.45 и -3.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.35 25.40
Годовой диапазон
25.25 26.36
Предыдущее закрытие
25.45
Open
25.38
Bid
25.37
Ask
25.67
Low
25.35
High
25.40
Объем
177
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-3.35%
Годовое изменение
-3.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%