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SMTH: 史密斯电动车

25.37 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMTH汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.34和高点25.41进行交易。

关注史密斯电动车动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMTH股票今天的价格是多少？

史密斯电动车股票今天的定价为25.37。它在25.34 - 25.41范围内交易，昨天的收盘价为25.37，交易量达到322。SMTH的实时价格图表显示了这些更新。

史密斯电动车股票是否支付股息？

史密斯电动车目前的价值为25.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.23%和USD。实时查看图表以跟踪SMTH走势。

如何购买SMTH股票？

您可以以25.37的当前价格购买史密斯电动车股票。订单通常设置在25.37或25.67附近，而322和-0.08%显示市场活动。立即关注SMTH的实时图表更新。

如何投资SMTH股票？

投资史密斯电动车需要考虑年度范围25.25 - 26.36和当前价格25.37。许多人在以25.37或25.67下订单之前，会比较0.16%和。实时查看SMTH价格图表，了解每日变化。

史密斯电动车股票的最高价格是多少？

在过去一年中，史密斯电动车的最高价格是26.36。在25.25 - 26.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪史密斯电动车的绩效。

史密斯电动车股票的最低价格是多少？

史密斯电动车（SMTH）的最低价格为25.25。将其与当前的25.37和25.25 - 26.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMTH股票是什么时候拆分的？

史密斯电动车历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.37和-3.23%中可见。

日范围
25.34 25.41
年范围
25.25 26.36
前一天收盘价
25.37
开盘价
25.39
卖价
25.37
买价
25.67
最低价
25.34
最高价
25.41
交易量
322
日变化
0.00%
月变化
0.16%
6个月变化
-3.35%
年变化
-3.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%