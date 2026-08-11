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SMRI: Bushido Capital US Equity ETF

46.63 USD 0.96 (2.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMRI за сегодня изменился на 2.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.04, а максимальная — 46.63.

Следите за динамикой Bushido Capital US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMRI сегодня?

Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) сегодня оценивается на уровне 46.63. Инструмент торгуется в пределах 46.04 - 46.63, вчерашнее закрытие составило 45.67, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMRI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bushido Capital US Equity ETF?

Bushido Capital US Equity ETF в настоящее время оценивается в 46.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.75% и USD. Отслеживайте движения SMRI на графике в реальном времени.

Как купить акции SMRI?

Вы можете купить акции Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) по текущей цене 46.63. Ордера обычно размещаются около 46.63 или 46.93, тогда как 21 и 1.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMRI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMRI?

Инвестирование в Bushido Capital US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 33.87 - 46.63 и текущей цены 46.63. Многие сравнивают 4.65% и 28.28% перед размещением ордеров на 46.63 или 46.93. Изучайте ежедневные изменения цены SMRI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bushido Capital US Equity ETF?

Самая высокая цена Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) за последний год составила 46.63. Акции заметно колебались в пределах 33.87 - 46.63, сравнение с 45.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bushido Capital US Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bushido Capital US Equity ETF?

Самая низкая цена Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) за год составила 33.87. Сравнение с текущими 46.63 и 33.87 - 46.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMRI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMRI?

В прошлом Bushido Capital US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.67 и 35.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.04 46.63
Годовой диапазон
33.87 46.63
Предыдущее закрытие
45.67
Open
46.04
Bid
46.63
Ask
46.93
Low
46.04
High
46.63
Объем
21
Дневное изменение
2.10%
Месячное изменение
4.65%
6-месячное изменение
28.28%
Годовое изменение
35.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%