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SMRI: Bushido Capital US Equity ETF
Курс SMRI за сегодня изменился на 2.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.04, а максимальная — 46.63.
Следите за динамикой Bushido Capital US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMRI сегодня?
Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) сегодня оценивается на уровне 46.63. Инструмент торгуется в пределах 46.04 - 46.63, вчерашнее закрытие составило 45.67, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMRI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bushido Capital US Equity ETF?
Bushido Capital US Equity ETF в настоящее время оценивается в 46.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.75% и USD. Отслеживайте движения SMRI на графике в реальном времени.
Как купить акции SMRI?
Вы можете купить акции Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) по текущей цене 46.63. Ордера обычно размещаются около 46.63 или 46.93, тогда как 21 и 1.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMRI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMRI?
Инвестирование в Bushido Capital US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 33.87 - 46.63 и текущей цены 46.63. Многие сравнивают 4.65% и 28.28% перед размещением ордеров на 46.63 или 46.93. Изучайте ежедневные изменения цены SMRI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bushido Capital US Equity ETF?
Самая высокая цена Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) за последний год составила 46.63. Акции заметно колебались в пределах 33.87 - 46.63, сравнение с 45.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bushido Capital US Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bushido Capital US Equity ETF?
Самая низкая цена Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) за год составила 33.87. Сравнение с текущими 46.63 и 33.87 - 46.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMRI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMRI?
В прошлом Bushido Capital US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.67 и 35.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.67
- Open
- 46.04
- Bid
- 46.63
- Ask
- 46.93
- Low
- 46.04
- High
- 46.63
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 2.10%
- Месячное изменение
- 4.65%
- 6-месячное изменение
- 28.28%
- Годовое изменение
- 35.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%