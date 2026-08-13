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SMRI: Bushido Capital US Equity ETF

46.87 USD 0.24 (0.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMRI汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点46.69和高点46.93进行交易。

关注Bushido Capital US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMRI股票今天的价格是多少？

Bushido Capital US Equity ETF股票今天的定价为46.87。它在46.69 - 46.93范围内交易，昨天的收盘价为46.63，交易量达到24。SMRI的实时价格图表显示了这些更新。

Bushido Capital US Equity ETF股票是否支付股息？

Bushido Capital US Equity ETF目前的价值为46.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注36.45%和USD。实时查看图表以跟踪SMRI走势。

如何购买SMRI股票？

您可以以46.87的当前价格购买Bushido Capital US Equity ETF股票。订单通常设置在46.87或47.17附近，而24和0.39%显示市场活动。立即关注SMRI的实时图表更新。

如何投资SMRI股票？

投资Bushido Capital US Equity ETF需要考虑年度范围33.87 - 46.93和当前价格46.87。许多人在以46.87或47.17下订单之前，会比较5.18%和。实时查看SMRI价格图表，了解每日变化。

Bushido Capital US Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bushido Capital US Equity ETF的最高价格是46.93。在33.87 - 46.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bushido Capital US Equity ETF的绩效。

Bushido Capital US Equity ETF股票的最低价格是多少？

Bushido Capital US Equity ETF（SMRI）的最低价格为33.87。将其与当前的46.87和33.87 - 46.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMRI股票是什么时候拆分的？

Bushido Capital US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.63和36.45%中可见。

日范围
46.69 46.93
年范围
33.87 46.93
前一天收盘价
46.63
开盘价
46.69
卖价
46.87
买价
47.17
最低价
46.69
最高价
46.93
交易量
24
日变化
0.51%
月变化
5.18%
6个月变化
28.94%
年变化
36.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%