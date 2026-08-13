SMRI: Bushido Capital US Equity ETF
今日SMRI汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点46.69和高点46.93进行交易。
关注Bushido Capital US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SMRI股票今天的价格是多少？
Bushido Capital US Equity ETF股票今天的定价为46.87。它在46.69 - 46.93范围内交易，昨天的收盘价为46.63，交易量达到24。SMRI的实时价格图表显示了这些更新。
Bushido Capital US Equity ETF股票是否支付股息？
Bushido Capital US Equity ETF目前的价值为46.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注36.45%和USD。实时查看图表以跟踪SMRI走势。
如何购买SMRI股票？
您可以以46.87的当前价格购买Bushido Capital US Equity ETF股票。订单通常设置在46.87或47.17附近，而24和0.39%显示市场活动。立即关注SMRI的实时图表更新。
如何投资SMRI股票？
投资Bushido Capital US Equity ETF需要考虑年度范围33.87 - 46.93和当前价格46.87。许多人在以46.87或47.17下订单之前，会比较5.18%和。实时查看SMRI价格图表，了解每日变化。
Bushido Capital US Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bushido Capital US Equity ETF的最高价格是46.93。在33.87 - 46.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bushido Capital US Equity ETF的绩效。
Bushido Capital US Equity ETF股票的最低价格是多少？
Bushido Capital US Equity ETF（SMRI）的最低价格为33.87。将其与当前的46.87和33.87 - 46.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMRI股票是什么时候拆分的？
Bushido Capital US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.63和36.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.63
- 开盘价
- 46.69
- 卖价
- 46.87
- 买价
- 47.17
- 最低价
- 46.69
- 最高价
- 46.93
- 交易量
- 24
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- 5.18%
- 6个月变化
- 28.94%
- 年变化
- 36.45%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%